"Черти из Ростка". В Киеве депутат и родственники экс-премьера Кучмы угодили в строительный скандал

В столице застройщик построил ТРЦ без обещанных спортивных площадок, но обязался все устроить

В Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 2 компания "Росток" пытается ввести в эксплуатацию скандальный торгово-развлекательный центр, построенный на месте футбольного поля. Ранее же застройщик — ЧАО "Росток" — обещал обустроить спортивную площадку на территории комплекса.

Об этом депутат Киевгорсовета (КГС) Ксения Семенова (фракция "Слуга народа") сообщила на своей странице в Facebook.

"Компания "Росток" уничтожила спортивные площадки и теперь пытается ввести в эксплуатацию ТРЦ, который противоречит проекту. Конечный бенефициар "Ростка" – Игорь Масол, сын Виталия Масола, премьера при Кучме. Бизнес-партнером Игоря Масола, по информации СМИ, является депутат Киевсовета от "Едности" Крымчак. Давайте смотреть, насколько Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины нетолерантна к коррупции, дадут ли ввести в эксплуатацию то, что противоречит проекту в пункте, который является важным для общества", — заявила избранница.

Депутат напомнила, что в 2020 году компания под предлогом укрепления подпорной стенки центра культуры "Росток" решила "еще и ТРЦ построить на месте спортивных площадок".

Новый ТРЦ. Фото - facebook.com/shelevytska

"После протестов общины, нескольких уголовных производств и арестов участка "Росток" сделал ход конем — в проектную документацию добавили спортивные площадки на крыше. Тогда нас с Грищуком (ныне нардеп от СН Роман Грищук — Авт.) называли лжецами и провокаторами. Что мы не даем развиваться району и спорту тоже не даем. На всех дверях Отрадного развешивали объявления о дезинформации. Покупали статьи в медиа о новых красивых футбольных полях на крыше. Жители ходили на заседание земельной комиссии. Но что тогда, что вот несколько недель назад, землю "Ростку" дали. Ну, потому что община потриндит и успокоится… Год 2023. ТРЦ построили и теперь пытаются ввести в эксплуатацию. Конечно, никаких футбольных полей на самом деле никто и не собирался делать", — отметила Семенова, назвав застройщиков "чертями из Ростка".

В пресс-службе "Ростка" отвергают все обвинения Семеновой и уверяют, что в проекте строительства спортивная площадка есть.

"Но теперь Вы сама пишете, что "о чудо!" в проекте строительства спортивная площадка есть! Представляете, Ваше утверждение по поводу того, что теннисные корты на крыше не запроектированы, оказалось ложным? В дальнейшем, уважаемая госпожа Ксения, "черти" видимо для Вас не авторитет, но Вы можете попробовать поинтересоваться у любого дипломированного архитектора, хотя бы и в ГИАГ, и Вам там скажут, что "обустройство спортивной площадки" является финальным, косметическим этапом всех проведенных работ. Его основная суть — установление покрытия, ограждения и оборудования", – говорится в посте компании в Facebook.

Также в "Ростке" сообщили, что часть подготовительных работ уже выполнили: рассчитали нагрузку, построили опорные несущие конструкции и перекрытия, способные нести нагрузку 1000 кг/м2, предусмотрели парковочные места в паркинге с учетом того, что кровля будет эксплуатационной, и на ней будут расположены теннисные корты. Пока же, как уверяет застройщик, осталось провести только ремонтно-отделочные работы, поскольку строительные работы уже почти завершены.

Выводы экспертизы

"Компания планировала осуществить обустройство теннисных кортов за свой счет. Однако, к сожалению, война внесла большие коррективы в жизнь и планы каждого. Сегодня средств для проведения ремонтно-отделочных работ критически не хватает (и это касается не только кортов). Именно поэтому "Росток" в течение последнего года находится в поисках инвестора-оператора, который бы в соответствии с собственными техническими требованиями обустроил теннисные корты (хард, грунт или трава) и обеспечил их эксплуатацию. При этом мы готовы передать эксплуатационную кровлю в аренду бесплатно на 7 лет", — добавили в компании и предложили депутату приобщиться к поиску инвестора по обустройству теннисных кортов.

Предварительное обещание застройщика возвести спортплощадки

Скан поста "Ростка" в Facebook от 2020 г.

Что известно о "Ростке" и его владельцах

Как сообщает аналитическая система Youcontrol, ЧАО "Росток" входит в структуру "Группа семьи Масол". Ключевыми лицами в ней являются Игорь, Наталья и Денис Масол, а также депутат Киевсовета 6-8 созывов Сергей Крымчак.

Источник — YouControl

По данным движения "Честно", Крымчак 2006-2008 гг. был депутатом Дарницкого райсовета в городе Киеве. В 2008 г. его избрали депутатом Киевсовета по списку Блока Леонида Черновецкого. В 2015-м Крымчака избрали депутатом КГС от партии "Еднисть". Он вошел в постоянную комиссию Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Владельцы группы семьи Масол. Источник — YouControl

Депутат является фигурантом антикоррупционных расследований. Так, в частности, в 2018 г. Крымчака детективы НАБУ задержали по подозрению в завладении имуществом, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег.

Дело касалось скандального строительства по ул. Толбухина на столичных Нивках, где компания-подрядчик ООО "Азур Групп" БГ "Фундамент" хотела возвести два 14-этажных дома вопреки Генплану города, который разрешал там только 5-этажную застройку.

По версии следствия, три земельных участка выделили подставным лицам из села Порошково Закарпатской области, которые впоследствии передали их двоюродному брату Сергею Крымчака.

В 2020 году Крымчака снова избрали в Киевсовет, и он также стал членом земельной комиссии КГС.

Годом позднее Высший антикоррупционный суд объединил два дела депутата Крымчака в одно. А в январе 2022 года ВАКС назначил к рассмотрению по существу это дело.

Журналисты "Телеграфа" пытались взять комментарий у Сергея Крымчака, однако депутат был не на связи.

Отметим, совсем рядом с новым ТРЦ по ул. Гарматная, 26/2 находится центр культуры "Росток" (ранее — дом культуры завода "Точелектроприбор", известного в СССР производством цифровых и аналоговых приборов переменного тока, систем магнитных измерений, оборудования для измерительных лабораторий. — Ред.), который построили в 1957 году по типовому проекту известного архитектора Константина Барташевича.

Кстати, его проект ДК на 500 мест был реализован во многих городах Советского Союза. В Украине по нему построили дворцы культуры в Запорожье, Сумах, Кривом Роге, Кременчуге, Дрогобыче, Никополе и ряде городов Донецкой области.

Интересно, что здание культуры "Точелектроприбора" возвели в эпоху борьбы с излишествами, поэтому декорации более скромные, чем в ранних сооружениях. При этом из проекта не убрали колоннаду, которая уже отсутствует в более поздних исполнениях.

ДК "Росток". Фото — Киев-foto.info

С начала 1990-х годов в здании начали проводить различные ярмарки и выставки, помещение арендовали нотариусы, представители христианских церквей. В 2000-х здесь действовали школы бальной и народной пляски, детские кружки, ночные дискотеки с неформальными тусовками и местами для свиданий, и даже один из первых гей-клубов в столице.

Как сообщалось, тем временем в Киеве застройщики вновь посягнули на лакомый кусок природоохранной территории на Осокорках в Дарницком районе. На участке вблизи озер Небреж и Тягле, где запрещено застраивать природную экосистему, девелоперы начали строительство нового ЖК.

Также "Телеграф" писал, что во время войны в Киеве разразился новый строительный скандал на 1,5 млрд грн. В нем, кроме чиновников КГГА, "засветились" люди из окружения экс-президента Виктора Януковича и даже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.