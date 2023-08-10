"Пацани роблять бізнес": у Києві зносять 200-річний будинок (фото)

Депутат висловила сумнів, що в когось вийде боротися з такими діями влади

На вулиці Ярославській у Києві зносять двохсотрічний будинок, який був зразком київської житлової дерев’яної забудови ХІХ ст.

Про це у Facebook повідомила депутат Київради Ксенія Семенова.

"Звичайний київський ранок. На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою. Ти тепер можеш викликати поліцію. Але пацанам нічого не буде. Пацани роблять бізнес. Немає будиночка, немає проблеми", — написала вона..

Також депутат висловила сумнів, що в когось вийде боротися з такими діями влади у правовій площині.

"Щоб ти не робив, уранці приїде техніка і тупо знесе будинок. А ти стрибай, розповідай, що йому 200 років", — додала вона.

Як пише "Журнал великого міста", на місці садиби за адресою Ярославська, 13-Б, хочуть збудувати "клубний будинок".

Раніше "Телеграф" писав про те, 3 серпня, в історичному центрі столиці – на Подолі, спалахнула пожежа у 190-річній будівлі за адресою вулиця Волоська, 5. З’ясувалося, що за можливими підпалами будинків на історичному районі може стояти фірма пов’язана з одним адвокатом .