"Пацаны делают бизнес": в Киеве сносят 200-летний дом (фото)

Депутат выразила сомнение, что у кого-то выйдет бороться с такими действиями властей

На улице Ярославской в Киеве сносят двухсотлетний дом, который являлся образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Об этом в Facebook сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

"Обычное киевское утро. На Ярославской сносят двухсотлетний дом. Там где разрешения ДОКН нет, а благоустройство аннулировало карточку нарушения благоустройства. Ты теперь можешь вызвать полицию. Но пацанам ничего не будет. Пацаны делают бизнес. Нет домика, нет проблемы", — написала она.

Также депутат выразила сомнение, что у кого-то выйдет бороться с такими действиями властей в правовой плоскости.

"Чтобы ты ни делал, утром приедет техника и тупо снесет дом. А ты прыгай, рассказывай, что ему 200 лет", — добавила она.

Как пишет "Журнал большого города", на месте усадьбы по адресу Ярославская, 13-Б, хотят построить "клубный дом".

Ранее "Телеграф" писал о том, 3 августа, в историческом центре столицы – на Подоле, разгорелся пожар в 190-летнем здании по адресу улица Волошская, 5. Выяснилось, что за возможными поджогами домов на историческом районе может стоять фирма связанная с одним адвокатом.