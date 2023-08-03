В историческом центре Киева уже третий раз пылает старинное здание: в сети заявляют о поджоге (фото)

Активисты требуют вернуть здание в государственная собственность

В Киеве вечером 3 августа загорелось историческое здание на Подоле по улице Волошская, 5. По предварительной версии, дом подожгли, а активисты заявляют, что это не в первый раз.

О пожаре сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова. По ее словам, пожарные долго ехали на вызов из-за чего огонь успел добраться до крыши.

Дом по адресу улица Волошская, 5 был построен в 1833 году и является объектом культурного наследия со статусом вновь обнаруженной памятки. Информация о пожаре поступила в ГСЧС около 19:24 на площади 100 квадратных метров. Чтобы потушить огонь привлекались пять автомобилей ГСЧС и 25 пожарных. Однако работа шла не быстро, отмечает депутат.

"Пожарная ехала 20 минут. Еще 20 минут искала гидрант. Через 40 минут огонь охватил крышу. На доме с мухами строители прямо сказали, что сожгут здание. Но вот поджог на Подоле", — сообщила она.

Ксения Семенова уверена, что "дали добро на уничтожение исторического Подола", так как гидранты в районе не обозначены, хотя большинство домов с деревянными крышами и перекрытиями. По ее словам, "Кличко пофоткался с активистами и решил, что можно дальше способствовать уничтожению истории города".

Пожарные не сообщили причину возгорания здания. В то же время общественный деятель и соучредитель охраны "Кирпич" Дмитрий Перов заявил, что это был поджог. Причем третий по счету — ранее дом поджигали в 2018 и 2020 годах. Департамент охраны культурного наследия КГГА уже неоднократно выдавал предписания о том, чтобы здание привели в надлежащее состояние, но этого не происходило.

"Теперь памятка снова пылает. Итак, согласно ст. 21 ЗУ "Об охране культурного наследия" есть все основания для его возвращения в государственную собственность", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве загорелось популярное место отдыха. Причины пожара неизвестны.