В історичному центрі Києва вже втретє палає старовинна будівля: у мережі заявляють про підпал (фото)

Активісти вимагають повернути будівлю у державну власність

У Києві ввечері 3 серпня спалахнула історична будівля на Подолі по вулиці Волоська, 5. За попередньою версією, будинок підпалили, а активісти заявляють, що це не вперше.

Про пожежу повідомила депутат Київради Ксенія Семенова. За її словами, пожежники довго їхали на виклик, через що вогонь встиг дістатися до даху.

Будинок за адресою вулиця Волоська, 5 був збудований у 1833 році і є об’єктом культурної спадщини зі статусом нововиявленої пам’ятки. Інформація про пожежу надійшла до ДСНС близько 19:24 на площі 100 квадратних метрів. Щоб загасити вогонь, залучалися п’ять автомобілів ДСНС і 25 пожежників. Проте робота йшла не швидко, наголошує депутат.

"Пожежна їхала 20 хвилин. Ще 20 хвилин шукала гідрант. Через 40 хвилин вогонь охопив дах. На будинку з мухами будівельники прямо сказали, що спалять будівлю. Але підпал на Подолі", — повідомила вона.

Ксенія Семенова впевнена, що "дали добро на знищення історичного Подолу", оскільки гідранти в районі не позначені, хоча більшість будинків з дерев’яними дахами та перекриттями. За її словами, "Кличко пофоткався з активістами та вирішив, що можна далі сприяти знищенню історії міста".

Пожежники не повідомили причини займання будівлі. У той же час громадський діяч та співзасновник охорони "Цегла" Дмитро Перов заявив, що це був підпал. Причому вже третій — раніше будинок підпалювали в 2018 і 2020 роках. Департамент охорони культурної спадщини КМДА вже неодноразово видавав приписи про те, щоб будинок привели до належного стану, але цього не відбувалося.

"Тепер пам’ятка знову палає. Отже, згідно зі ст. 21 ЗУ "Про охорону культурної спадщини" є всі підстави для її повернення у державну власність", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві спалахнуло популярне місце відпочинку. Причини пожежі невідомі.