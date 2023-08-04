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В Киеве гараж превратили в настоящий дворец: сколько стоит шестиэтажный "архитектурный шедевр" (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Гараж еще не достроен
Гараж еще не достроен

Строение больше напоминает особняк, чем гараж

В Киеве неподалеку от центра нашелся настоящий царь-гараж за 2,5 миллиона гривен. Пятиэтажная конструкция находится на проспекте Науки, 42/1 а ее окна выходят на Голосеевский парк.

Соответствующее объявление было обнародовано на сайте OLX.

Отмечается, что здание занимает общую площадь в 616 квадратных метров и имеет 6 уровней — 3 над землей и 3 под, а некоторые из них можно использовать как бомбоубежище.

"Асфальтированный подъезд, кроме газа есть все коммуникации: электричество (50 кВт) скважина (70 метров) канализация. Местонахождение и параметры здания позволяют использовать в разных направлениях, включая и для проживания", — говорится в сообщении.

В объявлении указано, что строительство здания не завершено, что, к слову, видно и на прикрепленных фотографиях.

Гараж в Киеве
Гараж в Киеве
Гараж в Киеве
Гараж в Киеве
Гараж в Киеве
Гараж в Киеве

Пользователи сети увидев это "произведение архитектурного искусства" молчать не стали и высказали, что думают по этому поводу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве продавали люксовую квартиру почти за 9,5 млн долларов. 7-комнатные апартаменты находится на 11-м этаже в изысканной 21-этажке.

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#Недвижимость #Киев #Гараж