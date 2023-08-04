У Києві гараж перетворили на справжній палац: скільки коштує шестиповерховий "архітектурний шедевр" (фото)

Будова більше нагадує особняк, ніж гараж.

У Києві неподалік центру знайшовся справжній цар-гараж за 2,5 мільйона гривень. Шеститиповерхова конструкція знаходиться на проспекті Науки, 42/1, а її вікна виходять на Голосіївський парк.

Відповідне оголошення було оприлюднено на сайті OLX.

Зазначається, що будівля займає загальну площу 616 квадратних метрів і має 6 рівнів — 3 над землею і 3 під, а деякі з них можна використовувати як бомбосховища.

"Асфальтований під’їзд, крім газу, є всі комунікації: електрика (50 кВт) свердловина (70 метрів) каналізація. Місцезнаходження та параметри будівлі дозволяють використовувати в різних напрямках, включаючи й для проживання", — йдеться в повідомленні.

В оголошенні зазначено, що будівництво будівлі не завершено, що, до речі, видно і на прикріплених фотографіях.

Гараж у Києві

Користувачі мережі побачивши цей "твір архітектурного мистецтва" мовчати не стали і висловили, що думають із цього приводу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві продавали люксову квартиру майже за 9,5 млн доларів. 7-кімнатні апартаменти знаходиться на 11 поверсі у вишуканій 21-поверхівці.