В Киеве на Шулявке снова затягивают демонтаж цеха №5 для достройки важной развязки

После тендера на 90 млн грн договор с победителем еще не подписали, а старт работ переносится

В столице начало демонтажа пресловутого цеха №5 бывшего машиностроительного завода "Большевик" на Шулявке задерживается, ведь коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" еще не заключило договор с победителем тендера.

Это следует из информации платформы Prozorro. Как указано в аукционных данных, КП объявило конкурс на демонтаж на сумму 93 млн гривен. Сами же торги прошли еще в прошлом месяце. За этот подряд боролись три компании, а победителем стало ООО "Мостицкий 2", которое хотело за свои услуги 91 млн грн. Еще один реальный претендент — ООО "Промин Строй Сервис" — требовал 89 млн грн, но конкурсная комиссия нашла в документах этой компании какие-то несоответствия и потребовала их устранить.

Источник — Prozorro

Впрочем, как указано в тендерном объявлении, сроки обжалования условий тендера уже истекли. А предложение "Промин Строй Сервис" все же отклонили.

Вместе с тем, по данным того же портала Prozorro, до 1 августа должен был устранить свои несоответствия также и победитель торгов. Информация, сделал ли он это, отсутствует.

Для чего коммунальщикам 5-й цех "Большевика"

Напомним, споры вокруг заводского здания с общей площадью 13 тыс. кв. м на Шулявке начались между Киевом и Фондом госимущества еще в 2012 году (КГГА тогда возглавлял регионал Александр Попов — Ред.). Сооружение мешает полноценной реконструкции транспортной развязки на пересечении Берестейского проспекта с улицей Вадима Гетьмана.

Сам же Шулявский путепровод реконструировали в 2019 году после того, как он "устал".

Печально известный цех, мешающий достройке путепровода на Шулявке. Фото — kiev.informator.ua

Проект реконструкции с достройкой второго съезда на проспект. Фото — kyivcity.gov.ua

Для обустройства второго съезда на Берестейский проспект и необходимо снести цех №5, в котором сейчас расположен магазин секонд-хенда.

После многолетних споров за цех противостояния между Киевом и государством перешло в юридическую плоскость, а многолетняя судебная война за сооружение завершилась 2 февраля 2022 г. Тогда Шестой апелляционный админсуд обязал владельца все же продать здание городу.

А уже в конце 2022 г. Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева перечислила "Большевику" 113 млн грн как возмещение стоимости выкупной цены данного объекта недвижимого имущества (за окончательный переход цеха №5 в собственность города).

В КГГА подтвердили "Телеграфу", что договор с победителем тендера еще не заключили

По данным Prozorro, среди условий тендера коммунальщиков на демонтаж указывался конечный срок завершения работ — 29 февраля 2024 г. После этого должно было начаться возведение дополнительного съезда на Берестейский проспект.

Ранее в КГГА планировалось достроить эту развязку до конца 2024 года.

Проблемный путепровод после реконструкции в 2019 г.

Отметим, Шулявский путепровод является одним из важнейших транспортных узлов правого берега столицы.

Как известно, этот мост был построен еще в 1964 году. В начале 1980-х он пережил первую реконструкцию. В результате пожаров 2005—2007 гг. были повреждены несущие опоры сооружения. После проверки подстраховали ее специальной защитной конструкцией.

27 февраля 2017 года часть Шулявского путепровода рухнула. Официальной причиной обрушения в КГГА тогда называли коррозию металла и превышение нагрузки из-за проезда грузовиков. Новая реконструкция постройки стартовала в марте и завершилась в декабре 2019 года.

Как сообщалось, в конце 2021 года разразился громкий скандал вокруг продажи завода "Большевик" за 1,4 млрд гривен фирме с уставным капиталом в 4 тыс. грн.

Поэтому в начале 2022-го Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении должностных лиц Фонда госимущества Украины, одновременно наложив арест на все 100% акций завода.

А уже в апреле 2023 года следователи НАБУ объявили в розыск экс-председателя ФГИУ Дмитрия Сенниченко по делу о махинациях с имуществом Фонда.