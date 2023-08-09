У Києві на Шулявці знову затягують демонтаж цеху №5 для добудови важливої розв'язки

Після тендеру на 90 млн грн договір з переможцем ще не підписали, а старт робіт переноситься

У столиці початок демонтажу горезвісного цеху №5 колишнього машинобудівного заводу "Більшовик" на Шулявці затримується, адже комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" ще не уклало договір з переможцем тендеру.

Це випливає з інформації платформи Prozorro. Як вказано в аукціонних даних, КП оголосило конкурс на демонтаж на суму в 93 млн гривень. Самі ж торги відбулися ще минулого місяця. За цей підряд боролися три компанії, а переможцем стало ТОВ "Мостицький 2", яке хотіло за свої послуги 91 млн грн. Ще один реальний претендент — ТОВ "Промін Буд Сервіс" — вимагав 89 млн грн, але конкурсна комісія знайшла у документах цієї компанії якісь невідповідності і зажадала їх усунути.

Джерело - Prozorro

Втім, як вказано в тендерному оголошенні, строки оскарження умов тендеру вже спливли. А пропозицію "Промін Буд Сервіс" все ж відхилили.

Разом із тим, за даними того ж порталу Prozorro, до 1 серпня мав усунути свої невідповідності також і переможець торгів. Інформація, чи зробив він це, наразі відсутня.

Для чого комунальникам 5-й цех "Більшовика"

Нагадаємо, суперечки довкола заводської будівлі із загальною площею в 13 тис. кв. м на Шулявці почалися між Києвом та Фондом держмайна ще 2012 року (КМДА тоді очолював регіонал Олександр Попов — Ред.). Споруда заважає повноцінній реконструкції транспортної розв’язки на перетині Берестейського проспекту з вулицею Вадима Гетьмана.

Сам же Шулявський шляхопровід реконструювали 2019 року після того, як він "втомився".

Сумнозвісний цех, що заважає добудові шляхопроводу на Шулявці. Фото - kiev.informator.ua

Проєкт реконструкції з добудовою другого з'їзду на проспект. Фото - kyivcity.gov.ua

Для облаштування другого з’їзду на Берестейський проспект і необхідно знести цех №5, у якому зараз розташований магазин секонд-хенду.

Після багаторічних спорів за цех протистояння між Києвом і державою перейшло у юридичну площину, а багаторічна судова війна за споруду завершилась аж 2 лютого 2022 р. Тоді Шостий апеляційний адмінсуд зобов'язав власника все ж таки продати будівлю місту.

А вже наприкінці 2022 р. Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва переказала "Більшовику" 113 млн грн як відшкодування вартості викупної ціни даного об'єкта нерухомого майна (за остаточний перехід цеху №5 у власність міста).

В КМДА підтвердили "Телеграфу", що договір з переможцем ще не уклали

За даними Prozorro, серед умов тендеру комунальників на демонтаж, вказували кінцевий строк завершення робіт — 29 лютого 2024 р. Після цього мало початися зведення додаткового з'їзду на Берестейський проспект.

Раніше в КМДА планували добудувати цю розв'язку до кінця 2024 року.

Проблемний шляхопровід після реконструкції у 2019 р.

Зазначимо, Шулявський шляхопровід є одним із важливих транспортних вузлів правого берега столиці.

Як відомо, цей міст побудували ще 1964 року. На початку 1980-х він пережив першу реконструкцію. Внаслідок пожеж 2005—2007 рр. було пошкоджено несучі опори споруди. Після перевірки її підстрахували спеціальною захисною конструкцією.

27 лютого 2017 року частина Шулявського шляхопроводу обвалилася. Офіційною причиною обвалення в КМДА тоді називали корозію металу та перевищення навантаження через проїзд вантажівок. Нова реконструкція споруди стартувала у березні і завершилася у грудні 2019 року.

Як повідомлялось, наприкінці 2021 року спалахнув гучний скандал довкола продажу заводу "Більшовик" за 1,4 млрд гривень фірмі зі статутним капіталом у 4 тис. грн.

Через це на початку 2022-го Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо посадових осіб Фонду держмайна України, одночасно наклавши арешт на всі 100% акцій заводу.

А вже у квітні 2023-го слідчі НАБУ оголосили в розшук ексголову ФДМУ Дмитра Сенниченка у справі щодо махінацій з майном Фонду.