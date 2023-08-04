Кто может стоять за пожарами исторических памятников Киева и причем тут Суркис с Медведчуком

За возможными поджогами домов на историческом Подоле может стоять фирма связанная с одним адвокатом

В четверг, 3 августа, в историческом центре столицы – на Подоле, разгорелся пожар в здании по адресу улица Волошская, 5. Дом, которому в этом году исполнилось 190 лет, быстро потушить не удалось – 40 минут ушло на прибытие пожарных и поиск пожарного гидранта.

"На доме с мухами (улица Владимирская, 93 в Киеве — Ред.) строители прямо сказали, что сожгут здание, — пишет в Facebook депутат Киевского горсовета Ксения Семенова. — Но вот поджог на Подоле. Перед этим началась подготовка к сносу на Ярославской 13б. Короче, дали добро на уничтожение исторического Подола", — написала Семенова.

"Телеграф" решил разобраться, кто может стоять за возможным поджогом 190-летнего дома №5 по улице Волошской, и выяснил довольно интересные факты.

Волошская, 5 на карте столицы

Пожары исторических памятников – дело обычное

В 2017-м году журналисты и некоторые депутаты Киевгорсовета подняли вопрос о состоянии памятников культурного наследия столицы, которые как-то подозрительно часто стали гореть, при том что их состояние и так обычно аварийное. И это несмотря на охранные грамоты, которые выдаются фирмам, официально владеющим такими зданиями-памятниками.

Так, в начале 2017 года "Украинская правда" высказывала опасения по поводу такого памятника – здания по адресу улица Волошская 5/14 (пересечение улиц Волошской, 5 и Ильинской,14), которое было построено в 1875-м году.

Волошская 5 и 5/14 в перечне памятников культуры Киева

Хотя здание имело документ о том, что является памяткой архитектуры за №623-Кв, состояние его было крайне плохим. А винили журналисты в этом собственников – ООО "Бизнес Подол" и ЗАО "Украинские сателитарные системы".

Уже 7 декабря того же 2017 года здание по улице Волошская 5/14 горело, но если бы только оно. 10 декабря, утром в историческом доме на улице Щекавицкой, 19/33 (пересечение улиц Щекавицкой, 19 и Межигорской, 33) произошел пожар.

В том же 2017 году мэра Виталия Кличко попросили разобраться в данном вопросе, а в мае 2018 года была даже создана временная следственная комиссия Киевгорсовета, которая должна была заняться вопросами сохранения, содержания и использования горящих зданий по адресам улице Волошская 5/14 и Щекавицкой, 19/33.

В целом по данным тогдашнего депутата Киевгорсовета Игоря Луценко с 2007 по 2017 годы в столице горели 13 исторических памятников архитектуры, некоторые и не один раз. Но на деле пожаров было еще больше.

Пожары не были редкостью

С тех пор пожары не прекращались:

21 января 2018 года – дом №12 по улице Богдана Хмельницкого;

28 апреля 2018 года – дом №9 по улице Городецкого;

14 мая 2021 года – дом №15-а по улице Ярославов вал, он же дом Сикорского, дом в котором жил изобретатель вертолета Игорь Сикорский.

И этот перечень разумеется, далеко не полный. Но вернемся к дому №5 по улице Волошской.

На месте памятки хотят построить жилой дом – или может офисное здание?

Итак, пожар в доме №5 по улице Волошской может быть еще одним звеном в цепочке борьбы столичных застройщиков за выгодный земельный участок. Но что из себя представляет этот участок и сам дом?

Одноэтажный дом строился в 1833-1835 годах в стиле классицизма 19-го века и состоит из нескольких комнат и сарая с галереями в глубине двора. Естественно, что за 190 лет дом давно пришел в аварийное состояние и давно нуждается в капитальном ремонте, который никто не проводил.

Но его удобное местоположение может прельстить застройщиков, к тому же земля под данным домом имеет целевое назначение в виде строительства многоквартирного дома.

Целевое назначение - жилое строительство

Правда застройщик столкнется с проблемой. В земельном кадастре отсутствуют данные о том, кому же принадлежит земельный участок на котором расположен дом №5 и его корпуса Б и Г, но и это еще не все.

Есть охранная зона

Как выяснил "Телеграф", земельный участок с кадастровым номером 8000000000:85:034:0007 имеет площадь всего в 1395 квадратных метров, чего явно недостаточно для постройки жилого дома (надо хотя бы 4000-5000 квадратных метров).

На земле масса ограничений для строительства

С другой стороны, целевое предназначение данного участка позволяет отвести его под жилую застройку, а наличие рядом земельных участков, принадлежащих городу с номерами 8000000000:85:034:0002 8000000000:85:034:0006 и 8000000000:85:034:0010 позволяет расширить землю под застройку.

Впрочем, возможно застройщик и не думает расширять землю под жилую застройку, а пристроит новый участок к уже имеющейся коммерческой недвижимости, или возведет новую.

Кому выгодно: за возможным пожаром может стоять скандальный адвокат, приближенный к Григорию Суркису и Виктору Медведчуку?

Но кто же может стоять за пожаром в доме №5 по улице Волошской, если Ксения Семенова и активисты правы и речь идет именно о поджоге?

Самое время вспомнить соседний с домом адрес – улица Волошская, 5/14, пожар на котором произошел в 2017-м году и для спасения которого в Киевгорсовете создали следственную комиссию.

Как упоминалось выше, владельцем здания является ООО "Производственно-коммерческое предприятие "Подол-Бизнес", чей юридический адрес по данным аналитической системы YouControl располагается в корпусе Б по улице Волошской, 5.

Судя по открытой информации ООО "Подол-Бизнес" занимается продажей и сдачей в аренду офисов в офисном здании по адресу улица Волошская 5/14. Да-да, именно в том самом которое горело, как считали депутаты в 2017-м году по вине (или злому умыслу) самого владельца здания.

Собственно, на фото с пожара дома №5 по улице Волошской, можно увидеть то самое здание, превращенное в офисный центр.

Официальным владельцем ООО "Подол-Бизнес" является некий Виталий Скупинский, уроженец оккупированного ныне Луганска. Мужчина неизвестен широкому кругу лиц, в отличие от его брата – адвоката Олега Скупинского.

Олег Скупинский борется с коррупцией

Последнего знают по ряду происшествий и скандалов. Так, в 2018-м году он был кандидатом в судьи Высшего Антикоррупционного суда (ВАКС) Украины, одновременно борясь с коррупцией в футболе. Например, он обвинял в коррупции руководство украинского футбола.

Впрочем, те обвинения закончились для Олега Скупинского тем, что его облили кефиром во время его собственной пресс-конференции.

Также во время попытки Олега Скупинского оказаться в ВАКС Украины, его обвинили в связях с террористами из так называемой "лнр". По данным активистов и СМИ адвокат проводил встречи с Екатериной Долбиною, которая занимает должность "прокурора лнр", а также встречался с Андреем Золотых, который занимает должность "и.о. начальника Артемовского РО МВД" "ЛНР". Упомянутые лица — Долбина и Золотых — внесены в базу сайта "Миротворец" по признаку "госизмена". Все эти встречи проходили на территории оккупированной Луганщины.

Также Олега Скупинского обвиняли в работе на столичного бизнесмена и владельцы ФК "Динамо" Григория Суркиса и его многолетнего бизнес-партнера, экс-нардепа Виктора Медведчука, обвиненного в госизмене. Так, адвокат был весьма частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука, при этом спокойно ездил в оккупированный рф Крым.

Обвинения же в коррупции главы украиснкого футбола Андрея Павелко могли быть частью той борьбы, которую Григорий Суркис долгие годы ведет с влиянием богатейшего украинца и владельца ФК "Шахтер" Рината Ахметова, к которому якобы близок глава УАФ.

Это далеко не первый случай, когда приближенные к людям "времен Януковича" продолжают заниматься недвижимостью в столице. На днях "Телеграф" рассказывал о доме №26Б по улице Ивана Франко, купленном общественной организацией, связанной с Сергеем Коровченко – экс-помощником Андрея Портнова.