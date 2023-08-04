Хто може стояти за пожежами історичних пам’яток Києва і до чого тут Суркіс із Медведчуком

За можливими підпалами будинків на історичному Подолі може стояти фірма, пов’язана з одним адвокатом.

У четвер, 3 серпня, в історичному центрі столиці – на Подолі, спалахнула пожежа у будівлі за адресою вулиця Волоська, 5. Будинок, якому цього року виповнилося 190 років, швидко загасити не вдалося – 40 хвилин пішло на прибуття пожежників та пошук пожежного гідранту.

"На будинку з мухами (вулиця Володимирська, 93 у Києві — Ред.) будівельники прямо сказали, що спалять будівлю, — пише у Facebook депутат Київської міськради Ксенія Семенова. — Але підпал на Подолі. Перед цим почалася підготовка до знесення на Ярославській 13б. Коротше, дали добро знищення історичного Подолу ", — написала Семенова.

"Телеграф" вирішив розібратися, хто може стояти за можливим підпалом 190-річного будинку №5 на вулиці Волоській, та з’ясував доволі цікаві факти.

Волоська, 5 на карті столиці

Пожежі історичних пам’яток – справа звичайна

У 2017 році журналісти та деякі депутати Київміськради порушили питання про стан пам’яток культурної спадщини столиці, які якось підозріло часто стали горіти, при тому що їхній стан і так зазвичай аварійний. І це незважаючи на охоронні грамоти, які видаються фірмам, які офіційно володіють такими будинками-пам’ятниками.

Так, на початку 2017 року "Українська правда" висловлювала побоювання з приводу такого пам’ятника – будівлі за адресою вулиця Волоська 5/14 (перетин вулиць Волоською, 5 та Іллінською,14), яка була збудована у 1875-му році.

Волоська 5 та 5/14 у переліку пам’яток культури Києва

Хоча будівля мала документ про те, що є пам’яткою архітектури за №623-Кв, стан її був вкрай поганим. А звинувачували журналісти у цьому власників – ТОВ "Бізнес Поділ" та ЗАТ "Українські сателітарні системи".

Вже 7 грудня того ж 2017 року будівля на вулиці Волоська 5/14 горіла, але якби тільки вона. 10 грудня, вранці в історичному будинку на вулиці Щекавицькій, 19/33 (перетин вулиць Щекавицької, 19 та Межигірській, 33) сталася пожежа.

У тому ж 2017 році мера Віталія Кличка попросили розібратися в цьому питанні, а в травні 2018 року було навіть створено тимчасову слідчу комісію Київміськради, яка мала зайнятися питаннями збереження, утримання та використання палаючих будівель за адресами вулиці Волоська 5/14 та Щекавицької, 19 /33.

Загалом за даними тодішнього депутата Київміськради Ігоря Луценка з 2007 по 2017 роки у столиці горіло 13 історичних пам’яток архітектури, деякі й неодноразово. Але насправді пожеж було ще більше.

Пожежі не були рідкістю

З того часу пожежі не припинялися:

21 січня 2018 року – будинок №12 на вулиці Богдана Хмельницького;

28 квітня 2018 року – будинок №9 на вулиці Городецького;

14 травня 2021 року – будинок №15-а на вулиці Ярославів вал, він же будинок Сікорського, будинок у якому жив винахідник вертольота Ігор Сікорський.

І цей перелік, зрозуміло, далеко не повний. Але повернемося до будинку №5 на вулиці Волоській.

На місці пам’ятки хочуть збудувати житловий будинок — чи може офісний будинок?

Отже, пожежа в будинку №5 на вулиці Волоській може бути ще однією ланкою у ланцюжку боротьби столичних забудовників за вигідну земельну ділянку. Але що собою являє цю ділянку і сам будинок?

Одноповерховий будинок будувався у 1833-1835 роках у стилі класицизму 19-го століття та складається з кількох кімнат та сараю з галереями у глибині двору. Природно, що за 190 років будинок давно прийшов в аварійний стан і давно потребує капітального ремонту, який ніхто не проводив.

Але його зручне місцезнаходження може спокусити забудовників, до того ж земля під будинком має цільове призначення у вигляді будівництва багатоквартирного будинку.

Цільове призначення – житлове будівництво

Щоправда, забудовник зіткнеться з проблемою. У земельному кадастрі відсутні дані про те, кому ж належить земельна ділянка, на якій розташований будинок №5 та його корпуси Б і Г, але і це ще не все.

Є охоронна зона

Як з’ясував "Телеграф", земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:85:034:0007 має площу всього 1395 квадратних метрів, чого явно недостатньо для спорудження житлового будинку (треба хоча б 4000-5000 квадратних метрів).

На землі маса обмежень для будівництва

З іншого боку, цільове призначення даної ділянки дозволяє відвести її під житлову забудову, а наявність поруч земельних ділянок, що належать місту з номерами 8000000000:85:034:0002, 8000000000:85:034:0006 та 8000000000:85:034:0010 дозволяють розширити землю під забудову

Втім, можливо, забудовник і не думає розширювати землю під житлову забудову, а прибудує нову ділянку до вже наявної комерційної нерухомості, або зведе нову.

Кому вигідно: за можливою пожежею може стояти скандальний адвокат, наближений до Григорія Суркіса та Віктора Медведчука?

Але хто ж може стояти за пожежею в будинку №5 на вулиці Волоській, якщо Ксенія Семенова та активісти мають рацію і йдеться саме про підпал?

Саме час згадати сусідню з будинком адресу – вулиця Волоська, 5/14, пожежа на якій сталася у 2017-му році та для порятунку якої у Київміськраді створили слідчу комісію.

Як згадувалося вище, власником будівлі є ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Поділ-Бізнес", чия юридична адреса за даними аналітичної системи YouControl розташована в корпусі Б по вулиці Волоській, 5.

Судячи з відкритої інформації ТОВ "Поділ-Бізнес" займається продажем та здаванням в оренду офісів в офісній будівлі за адресою вулиця Волоська 5/14. Так-так, саме в тому самому, що горіло, як вважали депутати в 2017-му році з вини (або злого наміру) самого власника будівлі.

Власне, на фото з пожежі будинку №5 по вулиці Волоській, можна побачити ту саму будівлю, перетворену на офісний центр.

Офіційним власником ТОВ "Поділ-Бізнес" є Віталій Скупінський, уродженець окупованого нині Луганська. Чоловік невідомий широкому колу осіб, на відміну від його брата – адвоката Олега Скупинського.

Олег Скупінський бореться з корупцією

Останнього знають з низки подій та скандалів. Так, у 2018 році він був кандидатом у судді Вищого Антикорупційного суду (ВАКС) України, одночасно борючись з корупцією у футболі. Наприклад, він звинувачував у корупції керівництво українського футболу.

Проте ті звинувачення закінчилися для Олега Скупинського тим, що його облили кефіром під час його власної прес-конференції.

Також під час спроби Олега Скупінського опинитися у ВАКС України, його звинуватили у зв’язках із терористами із так званої "лнр". За даними активістів та ЗМІ адвокат проводив зустрічі з Катериною Долбіною, яка обіймає посаду "прокурора ЛНР", а також зустрічався з Андрієм Золотими, який обіймає посаду "в.о. начальника Артемівського РВ МВС" "ЛНР". Згадані особи — Долбіна та Золотих — внесені до бази сайту "Миротворець" за ознакою "держзміна". Усі ці зустрічі проходили на території окупованої Луганщини.

Також Олега Скупинського звинувачували у роботі на столичного бізнесмена та власники ФК "Динамо" Григорія Суркіса та його багаторічного бізнес-партнера, екс-нардепа Віктора Медведчука, звинуваченого у держзраді. Так, адвокат був дуже частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, причому спокійно їздив в окупований Росії Крим.

Звинувачення ж у корупції голови українського футболу Андрія Павелка могли бути частиною тієї боротьби, яку Григорій Суркіс довгі роки веде із впливом найбагатшого українця та власника ФК "Шахтар" Ріната Ахметова, до якого нібито близький голова УАФ.

Це далеко не перший випадок, коли наближені до людей "часів Януковича" продовжують займатись нерухомістю у столиці. Днями "Телеграф" розповідав про будинок №26Б по вулиці Івана Франка, куплений громадською організацією, пов’язаною із Сергієм Коровченком – екс-помічником Андрія Портнова.