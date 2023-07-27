Колишній помічник Портнова купив будинок у центрі Києва за демпінговою ціною: як він пов’язаний із відомою забудовницею

Будинок у центрі столиці купила громадська організація лише по 730 доларів за квадратний метр

Війна не змогла очистити повітря у столиці від будівельних скандалів. При цьому більшість забудов у центрі Києва викликають багато питань. Один із цікавих об’єктів, який, ймовірно, стане місцем нового масштабного будівництва, знаходиться за адресою вулиці Івана Франка, 26Б. Унікальність цього об’єкта в тому, що нежитлова будівля прямо навпроти Міністерства культури та інформаційної політики України у жовтні минулого року була продана за ціною лише 730 доларів за квадратний метр (або 12,8 млн. грн. за об’єкт).

Будівлю площею 440 квадратних метрів офіційно купила Громадська організація "Асоціація національно-патріотичного виховання дітей та підлітків". Цікаво, що згідно з витягом з рахунку організації в "Укрбудінвестбанку", розміщеному на сайті Prozorro.sale, у банку Асоціація зберігає 39 млн грн, з яких 12,838 млн було заплачено за будівлю.

На рахунку громадських працівників 39 мільйонів гривень

Звідки такі суми у громадській організації і навіщо їй потрібна будівля – не зовсім зрозуміло. Втім, ця загадка дозволяється просто, якщо дізнатися, хто за нею стоїть.

Громадські бізнесмени

Створена як громадська організація "Асоціація національно-патріотичного виховання дітей та підлітків", за даними аналітичної системи YouControl, виступає єдиним засновником ТОВ "Рент менеджмент інвест". Тобто ГО займається бізнесом.

Втім, згідно з даними сервісу OpenDataBot, засновником "Рент менеджмент інвест" Асоціація стала 30 листопада 2022 року, змінивши колишнього власника – Сергія Володимировича Коровченка.

Цікаво, що трохи раніше, 5 листопада 2022 року, в "Асоціації національно-патріотичного виховання дітей та підлітків" змінився директор — замість Олега Поднебного ним став Євген Горбач. І саме Олег Поднєбєн сьогодні керує ТОВ "Рент менеджмент інвест".

Також Олег Поднебенный має відношення до низки фірм, таких як "ОПТИМУС ЛЮКС", "ТІБОУН" та "РІОЛІТ КОРПОРЕЙШН", власником яких також вважається Олег Володимирович Коровченко.

За цими ПІБ ховається Сергій Коровченко, який мало не став у 2019 році народним депутатом України в мажоритарному окрузі №210 Чернігівської області.

Сергій Коровченко

Колишній помічник Портнова – хто такий Сергій Коровченко

Сергій Коровченко народився 1979 року в Луганській області, але потім перебрався до столиці, де здобув освіту та розпочав роботу в комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згодом перекваліфікувався на адвоката, а 2006-го пішов у політику, ставши помічником тоді нардепа, а пізніше заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова.

У 2013 році Сергій Коровченко став заступником голови головного управління юстиції у Криму. Як стало пізніше відомо з "плівок Глазьєва" (перехоплень переговорів помічника президента росії Сергія Глазьєва), його навіть бачили "міністром юстиції" окупованого Криму як "людину" віктора медведчука.

Однак у результаті Коровченко виїхав до України, щоправда, дружбу з кумом путіна не розірвав. Принаймні 2020-го року журналісти бачили його у столичному ресторані, де святкували весілля пасинка ведмедчука. Сам Коровченко візит на весілля заперечував.

"Плівки Глазьєва" Сергію Коровченку згадали влітку 2019 року під час позачергових виборів до ВР України. Як безпартійний кандидат він переміг на мажоритарному окрузі №210 у Чернігівській області. Правда в ході судів і перерахунків голосів нардепом став його суперник Борис Приходько.

Після того невдалого, але майже успішного походу до влади Сергій Коровченко зосередився на своєму бізнесі, куди за даними аналітичної системи YouControl входять близько 20 фірм, в яких він є засновником або директором.

Щоправда куди цікавіше його сімейне життя, адже як повідомляв "Телеграф", Коровченко є громадянським чоловіком власниці StolitsaGrouр Влади Молчанової, яка займається столичною нерухомістю. Громадянське подружжя досить часто звинувачують у рейдерських захопленнях.

Глава StolitsaGrouр Влада Молчанова

Повертаючись до будинку вулицею Івана Франка, не зовсім зрозуміло, що з цією покупкою думає робити сам Сергій Коровченко. Однак варіанти є.

"У долі" Томаш Фіала та Dragon Capital?

Згідно з даними земельного кадастру, земельна ділянка, на якій розташована куплена "Асоціацією національно-патріотичного виховання дітей та підлітків" будинок, призначена для житлової забудови. Проте статусу не визначено.

Земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:88:199:0003 не має певного власника, що робить будівництво на його території житлового комплексу проблематичним. Але є варіанти.

Навпаки скандального будинку — Міністерство культури України

Як пояснюють джерела "Телеграфа" на будівельному ринку, все частіше забудовники поєднують свої зусилля, діючи у центральних районах столиці.

"Як правило, будівлі або земля в центрі знаходяться в різних руках і невеликими об’єктами або площами. Тому учасники ринку часто об’єднують сусідні земельні ділянки, що їм належать, і будують один об’єкт, який потім експлуатують разом. Найвигідніше тут звичайно комерційна нерухомість — офісні та торгові центри ", — пояснило "Телеграфу" джерело на будівельному ринку столиці.

У суботу, 15 липня, стало відомо про те, що розбирають будинок на вулиці Івана Франка, 26, А. збудований 1899-го року. Але завдяки своєчасній реакції відомого київського активіста та захисника пам’ятників Дмитра Перова, розбір будівлі, яка є історичною пам’яткою з 1986 року, вдалося припинити.

Як нескладно здогадатися за адресами – вулиця Івана Франка, 26, А та Б, йдеться якраз про сусідні ділянки.

При цьому, як стверджує активіст Володимир Бондаренко, за початком робіт з будинку з літерою А на вулиці Івана Франка, 26, стоїть керуючий директор інвестиційної компанії Dragon Capital Брайан Бест. Сама Dragon Capital належить відомому підприємцю Томаш Фіале.

Томаш Фіала

Втім, початок робіт із можливого знесення будинку за адресою Івана Франка, 26 А, може бути і звичайним збігом і ніяк не пов’язаний із продажем сусідньої будівлі з літерою Б Сергію Коровченку.

Треба сказати, що останнім часом столицю стрясають різні скандали з можливим участю осіб із першого ешелону українського політикуму. Тут, наприклад, будівництво 8-ми смугового шосе за 1,5 млрд грн, у можливих інтересах столичних забудовників та голови партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Або суд, який загрожує активісту Дмитру Перову після знищення історичної будівлі у центрі Києва.