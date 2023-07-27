Бывший помощник Портнова купил дом в центре Киева по демпинговой цене: как он связан с известной застройщицей

Дом в центре столицы купила общественная организация всего по 730 долларов за квадратный метр

Война не смогла очистить воздух в столице от строительных скандалов. При этом большинство застроек в центре Киева вызывают множество вопросов. Один из интересных объектов, который вероятно станет местом нового масштабного строительства, находится по адресу улице Ивана Франко, 26Б. Уникальность этого объекта в том, что нежилое здание прямо напротив Министерства культуры и информационной политики Украины в октябре прошлого года было продано по цене всего 730 долларов за квадратный метр (или 12,8 млн грн за объект).

Здание площадью 440 квадратных метров официально купила Общественная организация "Ассоциация национально-патриотического воспитания детей и подростков". Любопытно, что согласно выписке со счета организации в "Укрстройинвестбанке", размещенной на сайте Prozorro.sale, в банке Ассоциация хранит 39 млн грн, из которых 12,838 млн были заплачены за здание.

На счету общественников 39 миллионов гривен

Откуда такие суммы у общественной организации и зачем ей необходимо здание – не совсем понятно. Впрочем, эта загадка разрешается просто, если узнать, кто за ней стоит.

Общественники, занимающиеся бизнесом

Созданная как общественная организация, "Ассоциация национально-патриотического воспитания детей и подростков", по данным аналитической системы YouControl, выступает единственным учредителем ООО "Рент менеджмент инвест". То есть ОО занимается бизнесом.

Впрочем, согласно данным сервиса OpenDataBot, учредителем "Рент менеджмент инвест" Ассоциация стала 30 ноября 2022 года, сменив прежнего владельца – Сергея Владимировича Коровченко.

Любопытно, что чуть раньше, 5 ноября 2022 года, в "Ассоциации национально-патриотического воспитания детей и подростков" сменился директор – вместо Олега Поднебенного им стал некий Евгений Горбач. И именно Олег Поднебенный сегодня руководит ООО "Рент менеджмент инвест".

Также Олег Поднебенный имеет отношение к ряду фирм, таких как "ОПТИМУС ЛЮКС", "ТІБОУН" и "РІОЛІТ КОРПОРЕЙШН", владельцем которых также числится Олег Владимирович Коровченко.

За этими ФИО скрывается Сергей Коровченко, едва не ставший в 2019 году народным депутатом Украины по мажоритарному округу №210 Черниговской области.

Сергей Коровченко

Бывший помощник Портнова – кто такой Сергей Коровченко

Сергей Коровченко родился в 1979 году в Луганской области, но затем перебрался в столицу, где получил образование и начал работу в комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Впоследствии переквалифицировался в адвоката, а в 2006-м ушел в политику, став помощником тогда нардепа, а позднее заместителя главы администрации президента Андрея Портнова.

В 2013-м году Сергей Коровченко стал заместителем председателя главного управления юстиции в Крыму. Как стало позднее известно из "пленок Глазьева" (перехватов переговоров помощника президента рф Сергея Глазьева), его даже видели "министром юстиции" оккупированного Крыма как "человека" виктора медведчука.

Однако в итоге Коровченко выехал в Украину, правда дружбу с кумом путина не разорвал. Во всяком случае в 2020-м году журналисты видели его в столичном ресторане, где праздновали свадьбу пасынка медведчука. Сам Коровченко визит на свадьбу отрицал.

"Пленки Глазьева" Сергею Коровченко вспомнили летом 2019-го года во время внеочередных выборов в ВР Украину. В качестве беспартийного кандидата он победил на мажоритарном округе №210 в Черниговской области. Правда в ходе последовавших судов и перерасчетов голосов нардепом стал его соперник Борис Приходько.

После того неудачного, но почти успешного, похода во власть, Сергей Коровченко сосредоточился на своем бизнесе, куда по данным аналитической системы YouControl входят около 20 фирм, в которых он является учредителем или директором.

Правда куда более интересна его семейная жизнь, ведь как сообщал "Телеграф", Коровченко является гражданским супругом собственницы StolitsaGrouр Влады Молчановой, занимающейся столичной недвижимостью. Гражданских супругов довольно часто обвиняют в рейдерских захватах.

Глава StolitsaGrouр Влада Молчанова

Возвращаясь к дому по улице Ивана Франко, не совсем понятно, что с этой покупкой думает делать сам Сергей Коровченко. Однако варианты есть.

"В доле" Томаш Фиала и Dragon Capital?

Согласно данным земельного кадастра, земельный участок, на котором расположен купленный "Ассоциацией национально-патриотического воспитания детей и подростков" дом, предназначен для жилой застройки. Однако статус не определен.

У земельного участка с кадастровым номером 8000000000:88:199:0003 нет определенного собственника, что делает строительство на его территории жилого комплекса проблематичным. Но есть варианты.

Напротив скандального дома - Министерство культуры Украины

Как объясняют источники "Телеграфа" на строительном рынке, все чаще застройщики объединяют свои усилия, действуя в центральных районах столицы.

"Как правило, здания или земля в центре находятся в различных руках и небольшими объектами или площадями. Потому участники рынка часто объединяют принадлежащие им соседние земельные участки и строят один объект, который потом эксплуатируют вместе. Выгоднее всего тут конечно коммерческая недвижимость – офисные и торговые центры", — пояснил "Телеграфу" источник на строительном рынке столицы.

В субботу, 15 июля, стало известно о том, что разбирают дом по улице Ивана Франко, 26, А. построенный в 1899-м году. Но благодаря своевременной реакции известного киевского активиста и защитника памятников Дмитрия Перова, разбор здания, являющегося историческим памятником с 1986 года, удалось прекратить.

Как несложно догадаться по адресам – улица Ивана Франко, 26, А и Б, речь идет как раз о соседних участках.

При этом как утверждает активист Владимир Бондаренко, за началом работ по дому с литерой А по улице Ивана Франко, 26, стоит управляющий директор инвестиционной компании Dragon Capital Брайан Бест. Сама Dragon Capital принадлежит известному предпринимателю Томашу Фиале.

Томаш Фиала

Впрочем, начало работ по возможном сносу дома по адресу Ивана Франко, 26 А, может быть и обычным совпадением и никак не связано с продажей соседнего здания с литерой Б Сергею Коровченко.

Надо сказать, что в последнее время столицу сотрясают различные скандалы, с возможным участием лиц из первого эшелона украинского политикума. Здесь, например, строительство 8-ми полосного шоссе за 1,5 млрд грн, в возможных интересах столичных застройщиков и главы партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Или суд, который грозит активисту Дмитрию Перову после уничтожения исторического здания в центре Киева.