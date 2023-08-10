У поліції відреагували на скандальне знесення історичної будівлі у Києві

Дії тих, хто зносив будинок, прирівняли до самоправства

У Нацполіції порушили кримінальну справу за фактом знесення 200-річного будинку на вулиці Ярославській у Києві. На місці старовинної садиби хочуть звести "клубний будинок".

Подробицями поділилися в прес-службі столичної поліції. Правоохоронці виїхали на місце знесення та оглянули місце події.

Сьогодні, 10 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що будівельна техніка зранку знесла дерев’яну будівлю ХІХ століття на вулиці Ярославській. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, опитала очевидців та свідків події. Також у власника будинку було перевірено документи.

За фактом знесення історичної будівлі поліція порушила кримінальну справу за ст. 365 КК України "Самовправність". Такі дії караються штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто може стояти за підпалами історичних будівель у Києві. За однією із версій, до цього причетний відомий адвокат.