"Київавтодор" пояснив, чому хоче за 52 мільйони "декомунізувати" сміттєвози

Комунальники вказують на одну велику проблему

В українській столиці шляхово-експлуатаційні підприємства (ШЕУ), що входять в комунальну корпорацію "Київавтодор", експлуатують лише 12 сміттєвозів, які вивозять непотріб із урн на зупинках громадського транспорту, сміття після ярмарків і з ринків на балансовій вулично-дорожній мережі. Тож необхідність закупівлі нових сміттєвозів зумовлена передусім застарілим станом наявних машин.

Про це на запит "Телеграфу" повідомив генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.

Зазначимо, наприкінці липня 2023 року "Київавтодор" оголосив тендер на закупівлю сміттєвозів. За 9 одиниць нової техніки комунальники готові були заплатити 52 млн 573 тис. 500 гривень.

"Вік наявних у КП ШЕУ сміттєвозів становить від 12 до 39 років (тобто найстаріша автівка їздила ще за часів СРСР. — Авт.). Виконання ремонту шасі та сміттєзбирального обладнання є економічно недоцільним по причині відсутності та високої вартості запчастин, оскільки воно змонтовано на шасі російського та білоруського виробництва ЗіЛ та МАЗ", — розказав топ-менеджер.

За його словами, на кінець минулого року комунальники обслуговували 1655 зупинок громадського транспорту, сміття з них вивозиться щоденно, а в місцях масового скупчення людей — двічі на добу. А протягом 2021-2022 рр. комунальні сміттєвози вивезли з урн на зупинках 66 тисяч кубометрів побутового непотребу.

"При цьому лише упродовж останніх трьох років на підтримання машин у справному стані витрачено близько 5 млн грн і в подальшому ці витрати будуть зростати", — додав Федоренко.

Керівник "Київавтодору" також уточнив, що оновлення сміттєзбирального парку відбувається за кошти міського бюджету в рамках цільової програми розвитку транспортної інфраструктури столиці на 2019-2023 рр.

Нагадаємо, раніше у Києві спалахували гучні тендерні скандали із закупівлями. Так, під прикриттям облаштування укриттів чиновники райдержадміністрацій купували "золоті" барабани, овочерізки і виділяли бюджетні кошти на ремонт дитячого табору відпочинку за сотні кілометрів від столиці.

Крім того, в соцмережах тривають палкі дискусії про доцільність ремонту доріг у столиці, а частину користувачів і деяких політиків обурює перекладання бруківки у центрі Києва.