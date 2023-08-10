"Киевавтодор" объяснил, почему хочет за 52 миллиона "декоммунизировать" мусоровозы

Коммунальщики указывают на одну большую проблему

В украинской столице дорожно-эксплуатационные предприятия (ШЭУ), входящие в коммунальную корпорацию "Киевавтодор", эксплуатируют только 12 мусоровозов, которые вывозят хлам из урн на остановках общественного транспорта, мусор после ярмарок и с рынков на балансовой улично-дорожной сети. Поэтому необходимость закупки новых мусоровозов обусловлена, прежде всего, устаревшим состоянием имеющихся машин.

Об этом на запрос "Телеграфа" сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

Отметим, что в конце июля 2023 года "Киевавтодор" объявил тендер на закупку мусоровозов. За 9 единиц новой техники коммунальщики готовы были заплатить 52 млн 573 тыс. 500 гривен.

"Возраст имеющихся в КП ШЭУ мусоровозов составляет от 12 до 39 лет (то есть старейший автомобиль ездил еще во времена СССР. — Авт.). Выполнение ремонта шасси и мусороуборочного оборудования экономически нецелесообразно по причине отсутствия и высокой стоимости запчастей, поскольку оно смонтировано на шасси российского и белорусского производства ЗиЛ и МАЗ", – рассказал топ-менеджер.

По его словам, к концу прошлого года коммунальщики обслуживали 1655 остановок общественного транспорта, мусор с них вывозится ежедневно, а в местах массового скопления людей — дважды в сутки. А в течение 2021-2022 гг. коммунальные мусоровозы вывезли из урн на остановках 66 тысяч кубометров бытового мусора.

"При этом только за последние три года на поддержание машин в исправном состоянии потратили около 5 млн грн, и в дальнейшем эти расходы будут расти", — добавил Федоренко.

Руководитель "Киевавтодора" также уточнил, что обновление мусороуборочного парка происходит за средства городского бюджета в рамках целевой программы развития транспортной инфраструктуры столицы на 2019-2023 гг.

Напомним, ранее в Киеве разгорались громкие тендерные скандалы с закупками. Так, под прикрытием обустройства укрытий чиновники райгосадминистраций покупали "золотые" барабаны, овощерезки и выделяли бюджетные средства на ремонт детского лагеря отдыха в сотне километров от столицы.

Кроме того, в соцсетях продолжаются жаркие дискуссии о целесообразности ремонта дорог в столице, а часть пользователей и некоторых политиков возмущает перекладывание брусчатки в центре Киева.