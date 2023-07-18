Ремонт стадионов. Почему города одновременно вспомнили о спорте и актуально ли это

На Prozorro появился целый парад по тендерам на ремонт стадионов

В разных украинских городах и районных центрах начался бум по реконструкции стадионов. Украинцы в соцсетях стали интересоваться, необходима ли эта группа расходов во время войны и не лучше ли было бы направить средства, например, на дроны или пикапы для ВСУ, или на восстановление жилья для тех, кто без него остался из-за российской агрессии.

"Телеграф" приводит подборку с синхронным ремонтом стадионов, вызвавших огласку:

Стадион "Полесье" в Житомире

Центральный стадион Житомира "Полесье" будут реконструировать стройматериалами по завышенной цене, утверждается в расследовании "Наші гроші". Департамент регионального развития Житомирской ОГА 21 июня заключил соглашение с фирмой "АртХаус" о продолжении реконструкции стадиона стоимостью 70 млн грн.

В системе Prozorro видно, что работы финансируются за счет местного бюджета. Больше всего средств приходится на оборудование для самого футбольного поля.

Цены там вдвое больше: щебень марки М1000 фракцией 20-40 мм стоит 767 грн/куб. м в то время, когда его стоимость в Житомирской области составляет 276-385 грн/куб. м. Битум нефтяной вязкий стоит 36 183 грн/т, хотя его можно купить на 44% дешевле — за 23 800-25 200 грн/т. По асфальтобетону эта разница немного меньше. Мелкозернистый типа Б марки 1 стоит 6 590 грн/т, а в мониторинге на 41% дешевле – до 4 670 грн/т.

Стадион построен еще в 1951 году и последние двадцать лет действительно находится в аварийном состоянии, последний раз к реконструкции вернулись в 2020 году, а в 2021 футбольные болельщики даже устроили пикет, требуя завершения реконструкции.

Однако жизненно ли Житомиру и другим городам нужен футбол именно сейчас сомневается журналист Михаил Ткач, напоминая, что Украина еще не выиграла войну против россии:

"Мы месяц собираем 30 миллионов на ребы для первой линии обороны, которые будут защищать жизнь и технику, а дельцы из Житомира решили 70 слить за раз на ремонт стадиона. У нас что Житомир в Европейский союз вступил? Выиграл ли право на проведение чемпионата мира по футболу И это лишь один пример: 70 миллионов на стадион — это значит, что сын или дочь не дождется отца с фронта, потому что у него не было дрона, чтобы прочитать ситуацию. эвакуационный автомобиль был один и небронированный. Жена не обнимет мужа, а муж — жену, потому что не было тепловизора. Одного тепловизора. И так каждый день", — заявил Ткач.

Впоследствии Житомирская ОВА прокомментировала покупку стройматериалов по завышенным ценам. Там объяснили, что договорная цена на покупку стройматериалов и других услуг, предусмотренных тендером, приблизительна, передает "Суспільне".

Скандал на Волыни

Горсовет Киверцев на Волыни планировал заказать ремонт своего стадиона, где играет местный клуб, за 145 млн грн, но после огласки тендеры были отменены. Добавим, что население города Киверцев составляет около 14 тысяч человек. Городские власти объявили амбициозный тендер на стадион и беговые дорожки, хотя в городе до сих пор есть проблемы с водоснабжением, канализацией и дорогами. А мэра Александра Ковальчука местные жители обвинили в растрате во время войны.

Вот так выглядит местный стадион

Журналист Юрий Николов обратил внимание на то, что после огласки скандала рассказали в "Едином телемарафоне", а официальной причиной стало то, что полиция "поковырялась в документах" и нашла нарушения — в тендерной документации не было установлено требование о предоставлении антикоррупционной программы. Поэтому написали об этом в мэрию письма, и та снесла торги подальше от нарушений закона и беспорядков.

Тендер на ремонт в Киверцах

Тендер на ремонт в Киверцах

Впоследствии мэр Киверцев принялся ремонтировать парк, однако жители выступили против такой инициативы.

Новояворовск во Львовской области

Новояворовский городской совет еще в мае объявил тендер на реконструкцию стадиона стоимостью более 91 миллиона гривен. Мэр Владимир Мацелюх пояснил, что этот проект разрабатывался еще до начала полномасштабного вторжения и денег на это нет. Но как только найдутся деньги на его реализацию, можно будет приступать к работе.

Стадион в Новояворовске

"Есть ли сейчас у нас такие деньги? Нет, конечно. Нужно было объявлять сейчас тендер? Да, конечно. Действующее законодательство позволяет объявлять тендер, даже если нет бюджета на проект. Мы подписали соглашение на реконструкцию стадиона на 3 года с надеждой, что за это время найдется какой-нибудь уместный грант или будет госпрограмма", – объяснил Мацелюх.

В тендере победило ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "РСГ". Результаты объявили в июне. Общество выполнит заказ чуть дешевле — за 90 миллионов".

Последнее предупреждение

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия выдвинул местным властям "последнее предупреждение", поскольку в обществе назревает очень серьезное недовольство действиями должностных лиц и приоритетами, которые они выбирают при осуществлении закупок.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, живущее непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и хранить оптимистичный взгляд на будущее", — отмечает Арахамия.

Он сообщил, что в Верховной Раде активно обсуждается идея ограничения распоряжения средствами. Но, мол, народных депутатов останавливает лишь то, что местные чиновники "начнут громко кричать о "нападении на децентрализацию", мол "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи. Арахамия заявил, что если главы городов, чиновники местного самоуправления и другие чиновники не прекратят тратить деньги на предметы не первой необходимости, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения.

Заметим, что фестиваль странных расходов во время войны несется не только со стороны местных властей, но и охватил буквально всех. На днях Министерство культуры и информационной политики решило выделить целых 14 миллионов гривен из госбюджета на съемки двух новогодних сериалов-комедий "Санаторий Незабудка" и "Позывной Санта". ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "FreeДом", ранее известный как "UATV") Минкульта 12 июля заключило два соглашения о создании сериалов.

Кроме того, "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада одобрила законопроект №9437 и выделила на достройку Музея Голодомора в Киеве 573,9 млн гривен.