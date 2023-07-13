"Сначала надо выжить": выделение сотен миллионов на музей Голодомора озадачило украинцев

Бюджет Украины нужно тратить сейчас рационально, считают пользователи соцсети

Верховная Рада Украины одобрила законопроект №9437 и выделила на достройку Музея Голодомора 573,9 млн гривен. Такое решение поддержали 312 народных депутатов, однако не всем украинцам оно понравилось.

Известный украинский блогер Игорь Лаченков поинтересовался у подписчиков, что они думают на этот счет. В комментариях мнения традиционно разделились.

Некоторые украинцы считают, что этот вопрос неуместен сейчас и государство должно вкладывать деньги в армию, оборонную промышленность — в общем в защиту государства. И только лишь после того, как "мы выживем и победим" можно достраивать музеи. К тому же, до сих пор украинцы сами проводят сборы на покупку важных вещей для тех или иных подразделений и считают, что рациональнее было бы потратить эти деньги именно на помощь армии.

Другие же комментаторы предположили, что на достройку музея будут выделены грантовые деньги. В таком случае бюджет страны не пострадает, что пользователей соцсети вполне устраивает. К тому же, в случае гранта могло быть выдвинуто условие — деньги не должны быть замешаны в войне или обороне Украины.

А кто-то напомнил, что культура — это часть будущего, за которое сейчас идет война: "Если не вкладывать деньги в культуру и науку, за что мы тогда воюем. Мысль не нова". Однако нашелся и комментарий, который полностью поддержал такое решение власти даже во время войны: "Я за. Потому что проект тянется уже много лет, и "всегда не ко времени". После войны тоже будет не ко времени. Поэтому лучше сейчас, чем никогда".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы спорят о том, нужно ли делать "женские вагоны" в поездах. Некоторые граждане сравнили эту практику с мусульманскими странами и негативно высказались на этот счет.