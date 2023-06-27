"Сколько это в дронах?": украинка вышла на люди в одежде ценой в квартиру (видео)
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В Украине активно обсуждают новое видео известного блогера Николаса Кармы, который спрашивает у прохожих о том, сколько стоит их одежда. Один из луков девушки из Днепра не на шутку впечатлил украинцев.
Об этом сообщает "Телеграф".
Речь о девушке, которая пришла на благотворительное мероприятие в дорогущем наряде. Он выглядел следующим образом:
- платье — около 800 евро;
- сумочка — 9900 евро;
- сандали — 1500 евро;
- часы — 15000 евро;
- сережки и браслет — 12000 евро;
- другие аксессуары — ~ 22000 евро.
Общая стоимость лука — 61 200 евро.
При этом, стоит отметить, что девушка уточнила, что она домохозяйка.
Под видео начался настоящий "батл" между людьми, которые поддержали девушку и теми, кто осудил.
Вторые, в качестве своих доводов "правоты", говорили, что сейчас не время для таких дорогих трат, а также выражали удивление, где можно столько зарабатывать.
Защитники девушки аргументировали свою позицию тем, что каждый может тратить свои деньги как захочет, а мы уже далеко не в "совке", чтобы осуждать людей за их наряды и деньги.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве продают квартиру "пшонка-стайл" за миллионы долларов.
Также мы сообщали, что в Киеве продавали люксовую квартиру почти за 9,5 млн долларов. 7-комнатные апартаменты находится на 11-м этаже в изысканной 21-этажке.