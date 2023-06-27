"Сколько это в дронах?": украинка вышла на люди в одежде ценой в квартиру (видео)

Мнения украинцев разделились

В Украине активно обсуждают новое видео известного блогера Николаса Кармы, который спрашивает у прохожих о том, сколько стоит их одежда. Один из луков девушки из Днепра не на шутку впечатлил украинцев.

Об этом сообщает "Телеграф".

Речь о девушке, которая пришла на благотворительное мероприятие в дорогущем наряде. Он выглядел следующим образом:

платье — около 800 евро;

сумочка — 9900 евро;

сандали — 1500 евро;

часы — 15000 евро;

сережки и браслет — 12000 евро;

другие аксессуары — ~ 22000 евро.

Общая стоимость лука — 61 200 евро.

При этом, стоит отметить, что девушка уточнила, что она домохозяйка.

Под видео начался настоящий "батл" между людьми, которые поддержали девушку и теми, кто осудил.

Вторые, в качестве своих доводов "правоты", говорили, что сейчас не время для таких дорогих трат, а также выражали удивление, где можно столько зарабатывать.

Защитники девушки аргументировали свою позицию тем, что каждый может тратить свои деньги как захочет, а мы уже далеко не в "совке", чтобы осуждать людей за их наряды и деньги.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве продают квартиру "пшонка-стайл" за миллионы долларов.

Также мы сообщали, что в Киеве продавали люксовую квартиру почти за 9,5 млн долларов. 7-комнатные апартаменты находится на 11-м этаже в изысканной 21-этажке.