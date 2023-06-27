"Скільки це в дронах?": українка вийшла на люди в одязі ціною в квартиру (відео)

Думки українців розділилися

В Україні активно обговорюють нове відео відомого блогера Ніколаса Карми, який запитує у перехожих про те, скільки коштує їхній одяг. Один із луків дівчини з Дніпра не на жарт вразив українців.

Про це повідомляє "Телеграф".

Йдеться про дівчину, яка прийшла на благодійний захід у дорогезному вбранні. Він виглядав так:

сукня — близько 800 євро;

сумочка — 9900 євро;

сандалі — 1500 євро;

годинник — 15000 євро;

сережки та браслет — 12000 євро;

інші аксесуари — ~ 22000 євро.

Загальна вартість лука – 61 200 євро.

При цьому варто зазначити, що дівчина уточнила, що вона домогосподарка.

Під відео розпочався справжній "батл" між людьми, які підтримали дівчину та тими, хто засудив.

Другі, в якості своїх доказів "правоти", говорили, що зараз не час для таких дорогих витрат, а також висловлювали подив, де можна стільки заробляти.

Захисники дівчини аргументували свою позицію тим, що кожен може витрачати свої гроші як захоче, а ми вже далеко не в "совку", щоб засуджувати людей за їхнє вбрання та гроші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві продають квартиру "пшонка-стайл" за мільйони доларів.

Також ми повідомляли, що у Києві продавали люксову квартиру майже за 9,5 млн доларів. 7-кімнатні апартаменти знаходиться на 11 поверсі у вишуканій 21-поверхівці.