"Скільки це в дронах?": українка вийшла на люди в одязі ціною в квартиру (відео)
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Думки українців розділилися
В Україні активно обговорюють нове відео відомого блогера Ніколаса Карми, який запитує у перехожих про те, скільки коштує їхній одяг. Один із луків дівчини з Дніпра не на жарт вразив українців.
Про це повідомляє "Телеграф".
Йдеться про дівчину, яка прийшла на благодійний захід у дорогезному вбранні. Він виглядав так:
- сукня — близько 800 євро;
- сумочка — 9900 євро;
- сандалі — 1500 євро;
- годинник — 15000 євро;
- сережки та браслет — 12000 євро;
- інші аксесуари — ~ 22000 євро.
Загальна вартість лука – 61 200 євро.
При цьому варто зазначити, що дівчина уточнила, що вона домогосподарка.
Під відео розпочався справжній "батл" між людьми, які підтримали дівчину та тими, хто засудив.
Другі, в якості своїх доказів "правоти", говорили, що зараз не час для таких дорогих витрат, а також висловлювали подив, де можна стільки заробляти.
Захисники дівчини аргументували свою позицію тим, що кожен може витрачати свої гроші як захоче, а ми вже далеко не в "совку", щоб засуджувати людей за їхнє вбрання та гроші.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві продають квартиру "пшонка-стайл" за мільйони доларів.
Також ми повідомляли, що у Києві продавали люксову квартиру майже за 9,5 млн доларів. 7-кімнатні апартаменти знаходиться на 11 поверсі у вишуканій 21-поверхівці.