Как у мусульман? Украинцы спорят, нужны ли отдельные вагоны для женщин в поездах

Петиция уже почти собрала голоса, но у обеих сторон весомые аргументы

В Украине с каждым днем все большие обороты набирает дискуссия вокруг необходимости создания отдельных вагонов в поездах "Укрзализныци" для женщин и мужчин, — ее начали из соображений безопасности, поскольку женщинам бывает опасно ездить самим в купе. Однако многие такую идею восприняли с большой долей скептицизма. "Телеграф" собрал все, что известно по теме.

Электронную петицию к Кабинету министров Украины создала 15 мая 2023 года Ольга Ожогина, — и за считанные дни она уже собрала десятки тысяч голосов. Автор предлагает выделить в поездах, следующих по маршруту длительностью более шести часов, хотя бы один женский и один мужской вагон, и создать поле "пол" при покупке билета.

"Нередки случаи навязчивого поведения, умышленных прикосновений к другим пассажирам, известны случаи изнасилования в купейных вагонах. Кроме того, как женщины, так и мужчины могут чувствовать необходимость переодеться, что сделать в присутствии представителя другого пола невозможно", — объясняет автор петиции необходимость создания отдельных вагонов для мужчин и женщин.

Стоит заметить, что всего за неделю петиция уже собрала почти 22 тысячи голосов из 25 тысяч необходимых, и в соцсетях активно тиражируют публикации в поддержку такой инициативы.

Однако мнения женщин и мужчин об этом отличаются.

Женщины в большинстве своем поддержали идею: "Вчера впервые ехала в купе с женщинами. Так спокойно я еще никогда не спала в поезде!", "Если есть отдельные туалеты женские и мужские, то почему не может быть купе тоже для женщин и мужчин?", "Всегда жду с напряжением, кто будет в купе, и выдыхаю с облегчением, когда не мужчины", "Именно из-за страха мужчин и не беру купе", — среди прочего, пишут они.

Но некоторые женщины выступили с критикой, что такое разделение может вызвать только еще большие проблемы, и призвали не брать пример с мусульманских стран. Также высказалось мнение, что такая инициатива противоречит идеям феминизма.

Часть мужчин поддержали петицию, заметив, что им так было бы спокойнее за своих жен, родственниц и детей, некоторые даже говорят, что им самим спокойнее ехать с женщинами. Другие же ответили на идею с шутками и сарказмом, заявив, что в мужских вагонах им не придется слушать детский плач и уступать место, и можно разделить мужчин и женщин и в других сферах жизни.

Напомним, что тема насилия в поездах в Украине уже давно волнует общественность. В частности, очень громкий случай был в 2020 году, когда журналистку Анастасию Луговую жестоко избили в поезде Мариуполь-Киев и едва не изнасиловали в присутствии маленького сына.

Как сообщал "Телеграф", позже жертвой домогательств в поезде также стала дизайнер Надежда Кушнир.