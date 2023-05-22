Як у мусульман? Українці сперечаються, чи потрібні окремі вагони для жінок у поїздах

Петиція вже майже зібрала голоси, але в обох сторін вагомі аргументи

В Україні з кожним днем все більші оберти набирає дискусія щодо необхідності створення окремих вагонів у поїздах "Укрзалізниці" для жінок та чоловіків, — її почали з міркувань безпеки, оскільки жінкам буває небезпечно їздити самим у купе. Проте багато хто таку ідею сприйняв з великим скептицизмом. "Телеграф" зібрав усе, що відомо по темі.

Електронну петицію до Кабінету міністрів України створила 15 травня 2023 року Ольга Ожогіна, і за лічені дні вона вже зібрала десятки тисяч голосів. Автор пропонує виділити в поїздах, що курсують маршрутами тривалістю більше шести годин, хоча б один жіночий та один чоловічий вагон, і створити поле "стать" при купівлі квитка.

"Нерідкі випадки нав’язливої поведінки, навмисних дотиків до інших пасажирів, відомі випадки зґвалтування у купейних вагонах. Крім того, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати необхідність перевдягтися, що зробити в присутності представника іншої статі неможливо", — пояснює автор петиції необхідність створення окремих вагонів для чоловіків та жінок.

Варто зауважити, що всього за тиждень петиція вже зібрала майже 22 тисячі голосів із 25 тисяч необхідних, і у соцмережах активно тиражують публікації на підтримку такої ініціативи.

Проте думки жінок та чоловіків про це відрізняються.

Жінки здебільшого підтримали ідею: "Вчора вперше їхала в купе з жінками. Так спокійно я ще ніколи не спала в поїзді!", "Якщо є окремі туалети жіночі та чоловічі, то чому не може бути купе теж для жінок та чоловіків?", "Завжди чекаю з напругою, хто буде в купе, і видихаю з полегшенням, коли не чоловіки", "Саме через страх чоловіків і не беру купе", — серед іншого, пишуть вони.

Але деякі жінки виступили з критикою, що такий поділ може викликати тільки ще більші проблеми, і закликали не брати приклад із мусульманських країн. Також висловилася думка, що така ініціатива суперечить ідеям фемінізму.

Частина чоловіків підтримали петицію, помітивши, що їм так було б спокійніше за своїх дружин, родичок та дітей, дехто навіть каже, що їм самим спокійніше їхати з жінками. Інші ж відповіли на ідею жартами та сарказмом, заявивши, що у чоловічих вагонах їм не доведеться слухати дитячий плач та поступатися місцем, і можна розділити чоловіків та жінок й в інших сферах життя.

Нагадаємо, що тема насильства у потягах в Україні вже давно хвилює громадськість. Зокрема, дуже гучний випадок був у 2020 році, коли журналістку Анастасію Лугову жорстоко побили у поїзді Маріуполь-Київ та мало не зґвалтували у присутності маленького сина.

Як повідомляв "Телеграф", пізніше жертвою домагань у поїзді також стала дизайнерка Надія Кушнір.