"Спочатку треба вижити": виділення сотень мільйонів на музей Голодомору спантеличило українців

Бюджет України потрібно витрачати зараз раціонально, вважають користувачі соцмережі

Верховна Рада України схвалила законопроект №9437 та виділила на добудову Музею Голодомору 573,9 млн гривень. Таке рішення підтримали 312 народних депутатів, проте не всім українцям воно сподобалось.

Відомий український блогер Ігор Лаченков поцікавився у підписників, що вони думають із цього приводу. У коментарях думки традиційно поділилися.

Деякі українці вважають, що це питання не на часі зараз і держава має вкладати гроші до армії, оборонної промисловості — загалом на захист держави. І лише після того, як "ми виживимо і переможемо" можна добудовувати музеї. До того ж, досі українці самі проводять збори на купівлю важливих речей для тих чи інших підрозділів і вважають, що раціональнішим було б витратити ці гроші саме на допомогу армії.

Інші коментатори припустили, що на добудову музею будуть виділені грантові гроші. У такому разі бюджет країни не постраждає, що користувачів соцмережі цілком влаштовує. До того ж у разі гранту могла бути висунута умова — гроші не повинні бути замішані у війні чи обороні України.

А хтось нагадав, що культура — це частина майбутнього, за яке зараз йде війна: "Якщо не вкладати гроші в культуру та науку, за що ми тоді воюємо. Думка не нова". Однак знайшовся і коментар, який повністю підтримав таке рішення влади навіть під час війни: "Я за. Тому що проект тягнеться вже багато років, і "завжди не на часі". Після війни теж буде не на часі. Тому краще зараз, ніж ніколи ".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці сперечаються про те, чи потрібно робити "жіночі вагони" у поїздах. Деякі громадяни порівняли цю практику з мусульманськими країнами і негативно висловилися з цього приводу.