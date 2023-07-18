14 миллионов на сериалы для канала "Дом", брусчатка и щит: сомнительные расходы во время войны

Должны снять комедии "Санаторий Незабудка" и "Позывной Санта"

Министерство культуры и информационной политики присоединилось к цепочке контроверсионных расходов во время войны, решив выделить 14 миллионов гривен из госбюджета на съемки двух новогодних сериалов-комедий "Санаторий Незабудка" и "Позывной Санта".

Некоторые украинцы стали подвергать сомнению выделение такой суммы на сериалы, зато предлагая инвестировать в ВСУ или укрытие. Также критикуют выкладку брусчатку, замену серпа и молота на трезубец на щите монумента Родины-матери и прочее.

Телеграф вспоминает, какие именно контроверсионные расходы были осуществлены в последнее время:

Сериалы за 14 млн

Выяснилось, что Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "FreeДом", ранее известный как "UATV") Минкульта 12 июля заключило два соглашения о создании сериалов на общую сумму 14 млн грн, сообщают "Наші гроші". ". Журналисты-расследователи выявили в системе Prozorro два тендера:

Фирма "Рики-Тики-Тави" за 10 миллионов создаст сериал "Санаторий "Незабудка". Речь идет о четырех сериях по 46 минут. Режиссер, сценарист и язык сериала неизвестны. Стоимость включает написание/адаптацию сценариев за 280 тыс. грн и частичный технологический цикл производства: подготовительный период за 4,46 млн грн, съемочный период за 4,92 млн грн и монтажно-тонировочный период за 329 тыс. грн., минута съемочного периода стоит 26 740 грн, т.е.

Четыре серии "Санатория "Незабудка" будут стоить 10 миллионов

Фирма "Ай Кью" за 4 миллиона снимет сериал под названием "Позывной "Санта", он будет состоять из двух серий по 46 мин. Стоимость включает написание/адаптацию сценариев за 140 тыс грн и частичный технологический цикл производства: подготовительный период 03 млн грн, съемочный период за 1,71 млн грн и монтажно-тонировочный период за 171 тыс. В этот раз минута съемочного периода стоит 18 580 грн, то есть каждая из серий на этом этапе обойдется в 855 тыс. грн.

Две серии "Позывного "Санты" обойдутся государству более чем в 4 миллиона

Канал "Дом" ранее позиционировал себя как русскоязычный канал для оккупированных территорий, а сейчас адресован переселенцам в Украине и за ее пределами. Он популяризирует Украину и перешел на украинский язык.

В то же время с начала войны время от времени критикуется щедрое как на время войны государственное финансирование: 33 миллиона потратили на программу "Тихий вечер" с Еленой Кравец, ранее выступавшей в комедийном шоу "Квартал 95".

Большая сумма на сериалы во время войны — это еще не главное в этой истории, ведь будет выполнять заказ снимавшая российские сериалы компания. Так, государственное предприятие заключило соглашение с фирмами "Ай Кью" и "Рики-Тики-Тави", обе компании возглавляет продюсер Оксана Иванюк.

В наработке продюсерки Иванюк есть два российских сериала: "Катя на авомате" и "Это любовь"

В частности, "Ай Кью" она основала вместе с гражданами Беларуси Сергеем Атрощенко и Виктором Медведским, которые зарегистрированы в Украине. "Ай Кью" имеет в своей подборке российские сериалы, над которыми работали Атрощенко и Медведский. Речь идет об "Это любоовь" (2015-2016 гг.) и "Катя на автомате" (2021 г.). Они выходили в период между оккупацией Крыма и полномасштабным вторжением России в Украину.

В наработке продюсерки Иванюк есть два российских сериала: "Катя на авомате" и "Это любовь"

В соцсетях обратили внимание на такие расходы, в частности Центр Противодействия Коррупции:

"В тот момент, когда Украина борется за свое право на существование. Когда лучшие сыновья и дочери ежедневно отдают жизнь за нашу свободу. Когда наши герои платят сверхвысокую цену, освобождая шаг за шагом нашу землю. Что в это время делают в тылу: Минкульт заказывает создание двух комедийных сериалов за 14 млн грн За эти деньги создадут сериал в жанре новогодней комедии под названием "Санаторий "Незабудка".

Евгений Вилинский в Facebook вызвал целую дискуссию, назвав решение "веселым", но с ним не согласился журналист и общественный деятель, председатель правления "Института информационной безопасности" Артем Биденко:

"Люди, особенно на востоке, продолжают смотреть советское и российское дерьмо. Гусары, менты и т.д. И должно было это запретить. Надо заполнить нишу своим продуктом. Массовым, примитивным, жвачкой — но без своего массового продукта это не изменить", — говорит Биденко.

Брусчатка в Киеве

На улице Богдана Хмельницкого в центре Киева меняют булыжную мостовую, на первом этапе работы продолжаются на участке от ул. Крещатик до ул. Терещенковской. Затем – до ул. Владимирская и ул. Пирогова. Киевавтодор даже называл сумму работ – 12 миллионов гривен. Власти Киева аргументировали это решение тем, что брусчатка не менялась более 70 лет.

Однако необходимость таких работ во время войны также была понятна не всем. Волонтер Антон Сененко эмоционально высказался о таких расходах, подчеркнув, что каждая гривна – это жизнь на фронте.

"А можно засунуть в задницу брусчатку на Хмельницкого, направив эти средства на централизованную закупку пикапов – новых, с завода – и комплектование ими батальонов? А можно третий слой асфальта – безусловно нужен – на Окружной настелить тогда, когда станет ясно, что по нему гарантировано будет кому ездить? А можно деньги частного инвестора вместо безусловно нужного герба направить на подготовку инженеров, собирающих станции РЭР, РЭБ, дроны, антидроновые ружья? О полмиллиардах на музей Голодомора — при том насколько мне болит эта тема — я вообще промолчу. Сюрреализм. Каждая гривна — это жизнь на фронте. Это не фигура языка", — говорит Сененко.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что парламент может ограничить использование средств местными властями при закупках.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, живущее непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и хранить оптимистичный взгляд на будущее", – заявил глава фракции.

Трезубец на щите

Герб СССР на монументе "Батькивщина-мать" в центре Киева планируют заменить гербом Украины до 24 августа, это будет стоить 28 млн грн. Проектом занимается Минкульт, но, по словам главы ведомства Александра Ткаченко, замену проведут с помощью средств бизнеса.

Герб поменяют за 28 миллионов

"Из тех отзывов, которые я услышал по этому проекту, очень много положительных. Но также были замечания, что давайте все это снесем. Во-первых, считаю, что такую красоту сносить не стоит, а во-вторых, это будет стоить гораздо больше., чем 28 миллионов. Поэтому думаю, что этот вопрос не ко времени", — сказал Ткаченко.

Но даже, несмотря на то, что проект будет финансировать бизнес, в соцсетях критикуют такое решение:

Музей Голодомора

Верховная Рада выделила на достройку Музея Голодомора 573,9 млн гривен. Но такая космическая сумма на музей во время войны понравилась далеко не всем.

Так будет выглядеть музей Голодомора

Аллея-вышиванка

Львовский городской совет в конце июня решил потратить 17 миллионов гривен на создание аллеи-вышиванки на участке от автовокзала "Львов" до перекрестка улиц Стрыйской и Научной.

В настоящее время начались первые ремонтные работы. Протяженность аллеи – 1,5 км. Элементы с вышивкой разместят на перекрестке промежуточных дорог. Новая аллея будет расходиться в другие дорожки. Через два метра до и после развилки будет начинаться орнамент. Это будет символизировать сочетание разных дорог в одну.

Волонтер Святослав Литинский говорит, что аллея-вышиванка стала последней каплей и он зарегистрировал петицию в правительство по росту обороноспособности. В ней он призывает ограничить некритические издержки, а все высвободившиеся средства направить на оборонные нужды, передает Tvoemisto.TV:

"17 миллионов гривен – это большие деньги, если перевести их на дроны, автомобили для войска или даже на питание. Просто не понимаю, почему мы теряем такие средства на ненужные вещи? Почему не направляем экономику в военное русло? Я тоже мониторил другие тендеры. И что вы думаете? Каменко-Бугский городской совет выделил 117 миллионов гривен на строительство спортивного комплекса. Разве в нашем государстве все так хорошо, что мы можем развивать спорт? У нас война! Если будем тратить деньги на некритические нужды, то нас в конце концов завоюют, мы будем в рабстве", — говорит волонтер.

Реконструкция площади в Виннице за 9 миллионов

Винницкий городской совет объявил тендер на реконструкцию территории площади Шевченко возле Винницкого областного краеведческого музея. На этот проект готовы выделить 9 миллионов гривен из бюджета города, передает "Суспільне".

Что появится:

альпинарий с подсветкой.

обновят уличное освещение,

установят видеонаблюдение и Wi-Fi,

обустроят место чествования памяти героев, погибших от российской агрессии.

На площади будет флагшток, звон и мультимедийное табло. Снова переложат брусчатку. Также в эту сумму входит благоустройство территории: корчевка пней, установка скамеек и мусорников.

Как сообщал "Телеграф", часть ВПЛ лишится государственной помощи уже с 1 августа.