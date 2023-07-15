Часть ВПЛ лишится государственной помощи уже с 1 августа: о ком речь

Часть переселенцев потеряет соцвыплаты с 1 августа, а еще часть — с 1 сентября

В Украине изменились правила предоставления государственной помощи внутренним переселенцам (ВПЛ).

Как сообщает Министерство социальной политики, сейчас в стране эти выплаты производятся около 2,6 миллиона человек, а на эти цели в 2023 году в госбюджете предусмотрено 57 миллиардов гривен.

Отмечается, что всем лицам, которые проживают в Украине, выплаты продлят автоматически и никаких дополнительных действий совершать не придется. Это касается:

лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен;

остальных ВПЛ — 2 тысячи гривен.

А вот некоторым ВПЛ с 1 августа выплаты автоматически продлять не станут. Речь идет о лицах, которые:

пребывают за границей более 30 дней без веских, подтвержденных документально оснований, к которым можно отнести стажировку, командировку, лечение или оздоровление и т.д;

вернулись на свое предыдущее постоянное место проживания;

отбывают срок в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

С 1 сентября денежная помощь от государства также не будет выплачиваться лицам, которые могут вполне обойтись и без нее. Это касается людей, которые после получения статуса ВПЛ:

купили себе новую машину, за исключением автомобилей, которые были куплены волонтерами на нужды армии;

приобрели за свои деньги недвижимость за более чем 100 тысяч гривен;

владеют недвижимостью в районах, где не ведутся боевые действия и если оно имеет площадь более 13,65 м2 на одного члена семьи;

имеют на депозитном счету сумму в 100 тысяч гривен или больше или же купили иностранную валюту или драгоценные металлы на сумму 100 тысяч гривен или больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна категория украинцев сможет получить 2200 гривен от ООН.

Также мы сообщали, что украинцы могут получить 2 и 3 тысячи гривен от государства.