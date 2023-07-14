С каждым годом все больше: каким должен быть минимальный стаж у пенсионера

С каждым годом увеличивается страховой стаж для выхода на пенсию

За каждый год, отработанный сверх необходимого стажа, пенсионерам начисляется дополнительная выплата, а ежегодно требования для выхода граждан на отдых меняются.

С 2024 года украинцы, которые хотят выйти на пенсию в 60 лет, должны иметь стаж не менее 31 года, сообщает Фокус.

На сайте добавляется, если количество стажа будет меньше — на заслуженный отдых можно будет выйти в 63 или 65 лет.

Как изменятся требования к стажу в 65 лет

в 2023 году стаж составляет 15-20 лет;

в 2024 году — 15-21;

в 2025 году — 15-22;

в 2026 году — 15-23;

в 2027 году — 15-24;

в 2028 году — 15-25;

" В Пенсионном фонде также добавили, что в следующем году не произойдет повышение минимальной пенсии до уровня инфляции ", — говорится в сообщении.

В то же время, есть обстоятельства, из-за которых пенсионеры могут потерять выплаты в 2023 году

пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев;

пенсионеру назначили пенсию по документам, имеющим ошибки или несоответствия;

пенсионер перебрался на постоянное место жительства за границу;

получение выплат было оформлено на основании фальшивых или недействительных документов;

пенсионер умер — в таком случае пенсию забирают в соответствии с законодательными моментами;

пенсионер переселенец и сменил место жительства, не уведомив соответствующие органы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доплату к пенсии также могут ожидать пожилые люди, являвшиеся работниками образования.