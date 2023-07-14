С каждым годом все больше: каким должен быть минимальный стаж у пенсионера
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С каждым годом увеличивается страховой стаж для выхода на пенсию
За каждый год, отработанный сверх необходимого стажа, пенсионерам начисляется дополнительная выплата, а ежегодно требования для выхода граждан на отдых меняются.
С 2024 года украинцы, которые хотят выйти на пенсию в 60 лет, должны иметь стаж не менее 31 года, сообщает Фокус.
На сайте добавляется, если количество стажа будет меньше — на заслуженный отдых можно будет выйти в 63 или 65 лет.
Как изменятся требования к стажу в 65 лет
- в 2023 году стаж составляет 15-20 лет;
- в 2024 году — 15-21;
- в 2025 году — 15-22;
- в 2026 году — 15-23;
- в 2027 году — 15-24;
- в 2028 году — 15-25;
" В Пенсионном фонде также добавили, что в следующем году не произойдет повышение минимальной пенсии до уровня инфляции ", — говорится в сообщении.
В то же время, есть обстоятельства, из-за которых пенсионеры могут потерять выплаты в 2023 году
- пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев;
- пенсионеру назначили пенсию по документам, имеющим ошибки или несоответствия;
- пенсионер перебрался на постоянное место жительства за границу;
- получение выплат было оформлено на основании фальшивых или недействительных документов;
- пенсионер умер — в таком случае пенсию забирают в соответствии с законодательными моментами;
- пенсионер переселенец и сменил место жительства, не уведомив соответствующие органы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доплату к пенсии также могут ожидать пожилые люди, являвшиеся работниками образования.