У некоторых пенсионеров могут забрать до 50% по выплате: кого это может затронуть и почему
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Есть четыре основания, на основе которых государство может забрать у пенсионера до 50% пенсии
Иногда пенсионеров могут лишить выплат из-за непрохождения идентификации в банках, но бывают ситуации, когда государство вправе взимать до 50% от размера пенсии.
Как сообщает NV, вычет из пенсионных выплат может производиться в случае соответствующего судебного решения или других документов.
Почему могут взыскать до 50% пенсии:
- на содержание членов семьи ( алименты );
- на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;
- на возмещение ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;
- на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
С других видов взысканий может быть удержано не более 20% пенсии.
20% по пенсии пожилой человек может потерять в случае, если вовремя не сообщил ПФУ о трудоустройстве государства, но возобновил трудовую или бизнес-деятельность, то ему необходимо об этом сообщить Пенсионному фонду в течение 10 дней.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительной пенсии для пожилых людей. Она касается людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.