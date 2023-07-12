У некоторых пенсионеров могут забрать до 50% по выплате: кого это может затронуть и почему

Есть четыре основания, на основе которых государство может забрать у пенсионера до 50% пенсии

Иногда пенсионеров могут лишить выплат из-за непрохождения идентификации в банках, но бывают ситуации, когда государство вправе взимать до 50% от размера пенсии.

Как сообщает NV, вычет из пенсионных выплат может производиться в случае соответствующего судебного решения или других документов.

Почему могут взыскать до 50% пенсии:

на содержание членов семьи ( алименты );

); на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;

предприятий и организаций; на возмещение ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего; на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

С других видов взысканий может быть удержано не более 20% пенсии.

20% по пенсии пожилой человек может потерять в случае, если вовремя не сообщил ПФУ о трудоустройстве государства, но возобновил трудовую или бизнес-деятельность, то ему необходимо об этом сообщить Пенсионному фонду в течение 10 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительной пенсии для пожилых людей. Она касается людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.