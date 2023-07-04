У некоторых украинцев изменились требования к стажу для выхода на пенсию: и это еще не финал

Некоторые граждане будут выходить на пенсию позже

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше на льготных условиях, а для учителей решили изменить требования к стажу при выходе на отдых.

Об этом сообщает Верховная рада.

Поэтому, учителя имеют право выйти на пенсию до достижения 60-летнего возраста – за выслугой лет.

На сайте разъясняется, что вышеперечисленные работники могут получить пенсию с 55 лет, но только при наличии определенной продолжительности специального стажа.

"Однако эта возможность дана не всем, а лишь тем, кто до 55 лет сможет накопить необходимую продолжительность специального стажа. С 1 апреля 2023 года это требование по стажу увеличили на полгода: с 29 лет до 29 лет и 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что это не последнее повышение требований к стажу учителей, еще раз его продлят на полгода с 1 апреля 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о еще одной категории лиц в Украине, которые могут не ждать достижения возраста в 60 лет, а выйти на пенсию с 50 лет.