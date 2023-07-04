У деяких українців змінились вимоги до стажу для виходу на пенсію: і це ще не фінал
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деякі громадяни виходитимуть на пенсію пізніше
Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше на пільгових умовах, а для вчителів вирішили змінити вимоги до стажу при виході на відпочинок.
Про це повідомляє Верховна рада.
Тож, вчителі мають право вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку – за вислугою років.
На сайті роз'яснюється, що вищезазначені працівники можуть отримати пенсію з 55 років, але лише за наявності певної тривалості спеціального стажу.
"Однак ця можливість дана не всім, а лише тим, хто до 55 років зможе нагромадити необхідну тривалість спеціального стажу. З 1 квітня 2023 року цю вимогу за стажем збільшили на півроку: з 29 років до 29 років та 6 місяців", — мовиться у повідомленні.
Слід зазначити, що це не останнє підвищення вимог до стажу вчителів — ще раз його продовжать на півроку з 1 квітня 2024 року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ще одну категорію осіб в Україні, які можуть не чекати досягнення віку у 60 років, а вийти на пенсію з 50 років.