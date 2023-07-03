Поновлення та виплати пенсій: кому з українців можуть повернути гроші

Існує два способи здійснення ідентифікації особи для поновлення пенсії

Деяким українцям, які залишаються на постійне місце проживання в іншій країні, пенсія не виплачуватиметься. А для тих, хто тимчасово перебуває на окупованій території чи виїхали на підконтрольну частину України або проживають тимчасово за кордоном, Кабмін підтримав законопроект щодо питання про забезпечення пенсіями таких осіб.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Тож, для громадян із ТОТ (категорія населення, яка стикається з негативними наслідками, зумовленими бойовими діями та окупацією) нарахування пенсії відбуватиметься за умови невиплати від органів пенсійного забезпечення рф.

"Оскільки обмін інформацією між Україною та росією наразі неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Поновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неодержання пенсії від російської федерації", — мовиться на сайті.

Тим часом, українцям, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках.

"При цьому таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію", — додається у повідомленні.

Мінсоцполітики роз'яснює, що існує два способи проведення ідентифікації:

Перший спосіб – за допомогою Дія.Підпис (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

Другий спосіб – посвідчення місця проживання консульською посадовою особою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери можуть отримати до 10 виплат.