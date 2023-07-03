Возобновление и выплаты пенсий: кому из украинцев могут вернуть деньги

Существует два способа осуществления идентификации личности для возобновления пенсии

Некоторым украинцам, которые остаются на постоянное место жительства в другой стране, пенсия не будет выплачиваться. А для тех, кто временно находится на оккупированной территории или выехал на подконтрольную часть Украины или проживает временно за границей, Кабмин поддержал законопроект по вопросу обеспечения пенсиями таких лиц.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для граждан с ТОТ (категория населения, которая сталкивается с негативными последствиями, обусловленными боевыми действиями и оккупацией) начисление пенсии будет происходить при условии невыплаты от органов пенсионного обеспечения РФ.

"Поскольку обмен информацией между Украиной и россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут осуществляться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от российской федерации", — говорится на сайте.

Между тем, украинцам, нашедшим убежище за рубежом, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках.

"При этом таким лицам нужно будет до 31 декабря каждый год проходить физическую идентификацию ", — добавляется в сообщении.

Минсоцполитики разъясняет, что существует два способа проведения идентификации:

Первый способ – с помощью Дія.Підпис (Дія ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда;

Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры могут получить до 10 выплат.