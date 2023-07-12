У деяких пенсіонерів можуть забрати до 50% з виплати: кого це може торкнутись і чому

Є чотири підстави, через які держава може забрати у пенсіонера до 50% пенсії

Іноді пенсіонерів можуть позбавити виплат через непроходження ідентифікації у банках, але бувають ситуації, коли держава має право стягувати до 50% від розміру пенсії.

Як повідомляє NV, вирахування з пенсійних виплат може бути у разі відповідного судового рішення чи інших документів.

Чому можуть стягнути до 50% пенсії:

на утримання членів сім'ї ( аліменти );

); на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій;

підприємств та організацій; на відшкодування збитків, завданих каліцтвом або іншим завданням шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

або іншим завданням шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого; на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

З інших видів стягнень може бути утримано не більше 20% пенсії.

20% з пенсії літня людина може втратити у разі, якщо вчасно не повідомила ПФУ про працевлаштування держави, але відновив трудову чи бізнесову діяльність, то йому необхідно про це повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткову пенсію для літніх людей. Вона стосується людей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.