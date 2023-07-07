За особливі заслуги: деякі українці можуть розраховувати на дострокову пенсію

Право на дострокову пенсію надається багатодітним жінкам або чоловікам

Деякі українці можуть вийти на відпочинок раніше, тож, в цей список потрапляють і багатодітні матері або батьки.

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, право на призначення дострокової пенсії за віком мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

Водночас якщо за вибором матери чи у разі її відсутності вихованням займався батько, то він може вийти на пенсію після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.

"До трудового стажу до 01.01.2004 року включався час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку", — додається у повідомленні.

Починаючи з 01.01.2004 час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу матері за умови, якщо особа доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

А от з 01.01.2005 року цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Які потрібні документи для призначення пенсії:

заява;

паспорт, ідентифікаційний код;

трудова книжка та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей (за наявності).

Згідно з законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" матерям, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку, до розміру пенсії призначається надбавка. Додаткові кошти нараховуються в розмірі від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (в залежності від кількості дітей в родині).

І, якщо жінка померла або її позбавили батьківських прав, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні в деяких українців значно виросли пенсії.