Пенсія на пільгових умовах: хто з українців може вийти на достроковий відпочинок

Хто з українських пенсіонерів може вийти на відпочинок раніше

В Україні і надалі на достроковий відпочинок продовжують виходити українці, а тепер в цю категорію потрапляють і працівники медичних закладів.

Як повідомляє Social, залежно від професії робота в особливо шкідливих умовах знижує пенсійний вік на 5–10 років.

Як роз'яснюється на сайті, у 50 років мають право вийти на пенсію чоловіки, які мають 25 років загального стажу, з яких 10 років пільгового, жінкам — 20 років стажу, з яких 7,5 років пільгового. За кожний повний рік роботи за списком № 1 у стаж додатково зараховується по одному року.

Хто з українців-медиків потрапляє у список №1 пільгових професій

лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок);

молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям держава може нарахувати до 10 тисяч місячних пенсій.