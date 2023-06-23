Пенсия на льготных условиях: кто из украинцев может выйти на досрочный отдых

Кто из украинских пенсионеров может выйти на отдых раньше

В Украине и дальше на досрочный отдых продолжают выходить украинцы, а теперь в эту категорию попадают и работники медицинских учреждений.

Как сообщает Social, в зависимости от профессии работа в особо вредных условиях снижает пенсионный возраст на 5–10 лет.

Как разъясняется на сайте, в 50 лет имеют право выйти на пенсию мужчины, имеющие 25 лет общего стажа, из которых 10 лет льготного, женщинам – 20 лет стажа, из которых 7,5 лет льготного. За каждый полный год работы по списку №1 в стаж дополнительно засчитывается по одному году.

Кто из украинцев-медиков попадает в список №1 льготных профессий

врачи-рентгенологи, а также врачи, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок);

младшие специалисты по медицинскому образованию рентгеновских отделений (кабинетов), а также младшие специалисты по медицинскому образованию, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам государство может насчитать до 10 тысяч месячных пенсий.