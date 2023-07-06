Підвищення пенсій у липні: у деяких українців значно виросли виплати

Деяким пенсіонерам підвищили доплати на одну тисячу гривень

Деякі літні люди в України мають право на доплати до пенсії. Також на додаткові кошти чекатимуть чиновники, народні депутати та науковці.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

На сайті роз'яснюється, що перерахунок пенсій проведено 19 419 літнім людям і середній розмір доплати — 1020,71 гривня.

З 19 419 пенсіонерів в Україні нарахували:

16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону "Про державну службу", в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;

659 пенсіонерам – до закону "Про статус народного депутата України", – на 1450,98 грн;

1574 пенсіонерам – до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", – на 634,89 грн;

197 пенсіонерам – до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", – на 422,51 грн.

"Перерахунок здійснено на виконання постанови уряду від 24 лютого 2023 року №168 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році"", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що доплату до пенсії можуть отримати літні люди, які безкоштовно здавали кров.