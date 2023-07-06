Повышение пенсий в июле: у некоторых украинцев значительно выросли выплаты

Некоторым пенсионерам повысили доплаты на тысячу гривен

Некоторые пожилые люди в Украине имеют право на доплаты к пенсии. Также дополнительные средства будут ждать чиновники, народные депутаты и ученые.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

На сайте разъясняется, что перерасчет пенсий произведен 19 419 пожилым людям и средний размер доплаты – 1020,71 гривна.

Из 19 419 пенсионеров в Украине насчитали:

16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;

659 пенсионерам – в закон "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 грн;

1574 пенсионерам – в закон "О службе в органах местного самоуправления" – на 634,89 грн;

197 пенсионерам – в закон "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 грн.

"Пересчет осуществлен во исполнение постановления правительства от 24 февраля 2023 года №168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году"", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доплату к пенсии могут получить пожилые люди, бесплатно сдавшие кровь.