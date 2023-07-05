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Часть украинцев может восстановить пенсии за границей: какие документы нужны

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Пенсия по инвалидности для пожилых людей Новость обновлена 05 июля 2023, 15:51
Пенсия по инвалидности для пожилых людей. Фото Глобал Кредит

Некоторые люди могут возобновить выплаты пенсий, которые были вынуждены уехать в другую страну

Для пенсионеров, проживающих временно за границей из-за войны в государстве, Украиной будут начисляться выплаты. Так что, пенсию для пожилых людей с инвалидностью тоже можно возобновить.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Какой пакет документов требуется для возобновления пенсии

  • написать соответствующее заявление и отправить его по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда или через вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий";
  • копия паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
  • оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии при подаче заявления на ее назначение. Важную роль в этом случае играет год, когда человек обращается в Пенсионный фонд Украины.

Теги:
#Пожилые люди #За Рубежом #Пенсия #Инвалидность