Часть украинцев может восстановить пенсии за границей: какие документы нужны

Некоторые люди могут возобновить выплаты пенсий, которые были вынуждены уехать в другую страну

Для пенсионеров, проживающих временно за границей из-за войны в государстве, Украиной будут начисляться выплаты. Так что, пенсию для пожилых людей с инвалидностью тоже можно возобновить.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Какой пакет документов требуется для возобновления пенсии

написать соответствующее заявление и отправить его по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда или через вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий";

копия паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии при подаче заявления на ее назначение. Важную роль в этом случае играет год, когда человек обращается в Пенсионный фонд Украины.