Частина українців може відновити пенсії за кордоном: які потрібні документи

Деякі люди можуть поновити виплати пенсій, які були вимушені виїхати в іншу країну

Для пенсіонерів, які проживають тимчасово за кордоном через війну в державі, Україною нараховуватимуться виплати. Тож, пенсію для літніх людей з інвалідністю теж можна поновити.

Про це повідомляє Пенсійний Фонд України.

Який пакет документів потрібен для поновлення пенсії

написати відповідну заяву та надіслати її поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду або через вебпортал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій";

копія паспорту (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям пояснили, як не втратити частину пенсії при подачі заяви на її призначення. Важливу роль у цьому випадку відіграє рік, коли людина звертається до Пенсійного фонду України.