За особые заслуги: некоторые украинцы могут рассчитывать на досрочную пенсию

Право на досрочную пенсию предоставляется многодетным женщинам или мужчинам

Некоторые украинцы могут выйти на отдых раньше, и в этот список попадают и многодетные матери или родители.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, после достижения возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

В то же время если по выбору матери или в случае ее отсутствия воспитанием занимался отец, он может выйти на пенсию после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

"В трудовой стаж до 01.01.2004 года включалось время ухода за неработающей матерью за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста ", — добавляется в сообщении.

Начиная с 01.01.2004 время ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж матери при условии, если лицо ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, и при условии получения помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

А вот с 01.01.2005 года этот период засчитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Какие нужны документы для назначения пенсии:

заявление;

паспорт, идентификационный код;

трудовая книжка и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей (при наличии).

Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" матерям, родившим пятерых или более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста, при этом учитываются ддети, усыновленные в установленном законом порядке, к размеру пенсии назначается надбавка. Дополнительные деньги начисляются в размере от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей в семье).

И если женщина умерла или ее лишили родительских прав, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле у некоторых украинцев значительно выросли пенсии.