Пенсіонери та ВПО можуть залишитись без виплат: за яких обставин припинять нарахування

Ощадбанк припинить нараховувати виплати деяким українцям у зв'язку з закінченням "ковідного" карантину

У деяких пенсіонерів в Україні значно виросли пенсії у липні, однак є літні люди, яких можуть позбавити виплат.

Як повідомляє Ощадбанк, виплати не отримають пенсіонери та соціальну допомогу внутрішньо переміщені особи, що не пройшли фізичну ідентифікацію.

Українцям, що мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) та одержувачам соціальної допомоги необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні "Ощадбанку" кожні шість місяців. Це стосується лише ВПО.

До отримання ЕПП пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні "Ощадбанку" кожні 3 місяці.

"За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат ВПО "Ощадбанк" зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком", — додається на сайті.

Які документи потрібні для проходження ідентифікації

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення

Особі (пенсіонеру чи одержувачу соціальної допомоги) потрібно звернутись до будь-якого відділення "Ощадбанку" з вищезазначеним переліком документів.

Після пред'явити працівнику "Ощадбанку" одночасно основну платіжну картку або основне ЕПП та паспорт або іншого документ, що посвідчує особу.

Працівник банку проведе з особою операцію отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто потрібно ввести ПІН-код картки або встановити\ змінити його з використанням основної платіжної картки або основного електронного пенсійного посвідчення).

Як наслідок, видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери можуть отримати до 10 виплат за одне нарахування.