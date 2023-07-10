Пенсионеры и ВПО могут остаться без выплат: при каких обстоятельствах прекратят начисление

Ощадбанк перестанет начислять выплаты некоторым украинцам в связи с окончанием "ковидного" карантина

У некоторых пенсионеров в Украине значительно выросли пенсии в июле, однако есть пожилые люди, которых могут лишить выплат.

Как сообщает Ощадбанк, выплату не получат пенсионеры и социальную помощь ВПЛ (более распространена украиноязычная аббревиатура ВПО), не прошедшим физическую идентификацию.

Украинцам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) и получателям социальной помощи, необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении "Ощадбанка" каждые шесть месяцев. Это касается только ВПО.

До получения ЭПП пенсионеры, являющиеся внутренне перемещенными лицами, должны проходить физическую идентификацию в любом отделении "Ощадбанка" каждые 3 месяца.

"При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат ВПО "Ощадбанк" будет останавливать расходные операции по карточному счету ", — добавляется на сайте.

Какие документы нужны для прохождения идентификации

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение.

Лицу (пенсионеру или получателю социальной помощи) следует обратиться в любое отделение "Ощадбанка" с вышеуказанным перечнем документов.

После предъявить работнику "Ощадбанка" одновременно основную платежную карточку или основное ЭПП и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Работник банка проведет с лицом операцию обналичивания или просмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. нужно ввести ПИН-код карты или установить изменить его с использованием основной платежной карты или основного электронного пенсионного удостоверения).

Как следствие, расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры могут получить до 10 выплат за одно начисление.