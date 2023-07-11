ПФУ лишить їх пенсії: деяким українцям потрібно пройти ідентифікацію

ПФУ може припинити нарахування пенсій через одну обставину

У зв'язку з не проходженням ідентифікації у банках деякі українці можуть залишитись без пенсії. Така ж участь може наздогнати і літніх людей, які проживають за кордоном.

Як повідомляє NV, до 31 грудня українським пенсіонерам, які проживають за кордоном, необхідно пройти фізичну ідентифікацію, щоб і надалі отримувати пенсійні виплати.

Пройти її можна віддалено двома способами:

скористатись послугою Дія.Підпис (сервіс доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду в особистому електронному кабінеті);

(сервіс доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду в особистому електронному кабінеті); через консульську посадову особу засвідчити поточне місце проживання за кордоном у відповідній країні проживання.

Як пенсіонеру оформити виплату в іншій країні

Українці, які виїхали за кордон та перебуваючи там досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також пенсіонери, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами через Укрпошту (мовиться про виплати для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ПФУ може не нараховувати виплати пенсії літнім людям через недостовірність даних.