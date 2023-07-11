ПФУ оставит их пенсии: некоторым украинцам нужно пройти идентификацию

ПФУ может прекратить начисление пенсий по одному обстоятельству

В связи с непрохождением идентификации в банках некоторые украинцы могут остаться без пенсии. Такую же участь настигнет и пожилых людей, проживающих за границей.

Как сообщает NV, до 31 декабря украинским пенсионерам, проживающим за границей, необходимо пройти физическую идентификацию, чтобы и дальше получать пенсионные выплаты.

Пройти ее можно удаленно двумя способами:

воспользоваться услугой Дія. Підпис (сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда в личном электронном кабинете);

(сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда в личном электронном кабинете); через консульское должностное лицо засвидетельствовать текущее место жительства за границей в соответствующей стране проживания.

Как пенсионеру оформить выплату в другой стране

Украинцы, выехавшие за границу и находясь там достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Также пенсионеры, нашедшие убежище за границей, смогут получать пенсию международными переводами через Укрпошту (говорится о выплатах для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ПФУ может не начислять выплаты пенсии пожилым людям из-за недостоверности данных.