З кожним роком все більше: яким має бути мінімальний стаж у пенсіонера

З кожним роком підвищується страховий стаж для виходу на пенсію

За кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж, пенсіонерам нараховується додаткова виплата, а щороку вимоги для виходу громадян на відпочинок змінюються.

Тож, з 2024 року українці, які хочуть вийти на пенсію в 60 років, повинні мати стаж щонайменше 31 рік, повідомляє Фокус.

На сайті додається, у разі, якщо кількість стажу буде меншою — на заслужений відпочинок можна буде вийти в 63 або 65 років.

Як зміняться вимоги до стажу в 65 років

у 2023 році стаж становить 15-20 років;

у 2024 році — 15-21;

у 2025 році — 15-22;

у 2026 році — 15-23;

у 2027 році — 15-24;

у 2028 році — 15-25;

"У Пенсійному фонді також додали, що наступного року не відбудеться підвищення мінімальної пенсії до рівня інфляції", — мовиться у повідомленні.

Водночас, є обставини, через які пенсіонери можуть втратити виплати у 2023 році

пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців;

пенсіонеру призначили пенсію за документами, що мають помилки або невідповідності;

пенсіонер перебрався на постійне місце проживання за кордон;

отримання виплат було оформлено на підставі фальшивих або недійсних документів;

пенсіонер помер — у такому разі пенсію забирають відповідно до законодавчих моментів;

пенсіонер переселенець і змінив місце проживання, не повідомивши відповідні органи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що доплату до пенсії також можуть очікувати літні люди, які були працівниками освіти.