Доплата за понаднормовий стаж: на скільки може збільшиться пенсія в українців

Сума залежатиме від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

Пенсіонери в Україні, які стали донорами, мають право на додаткові гроші. Деякі виплати ще нараховуватимуться і тим літнім людям, у яких стаж вищий за страхову норму.

Як повідомляє РБК-Україна, виплата нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж.

Згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", доплату отримають, якщо у чоловіків стаж вище понад 35 років, а у жінок — 30 років.

Зазначається, що доплати нараховують пенсіонерам, які отримають пенсію за віком.

Який розмір виплати для пенсіонерів за понаднормовий стаж

Як роз'яснюється на сайті, сума доплати не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком. Тож, деякі особи можуть отримати 20,93 гривні, бо мінімальний прожитковий стаж для непрацездатних осіб — 2093 гривень.

"Ця сума додається за кожен повний рік, який українець відпрацював понад обов'язкову норму страхового стажу. Тобто якщо у пенсіонера понад обов'язкову норму страхового стажу є ще +5 років, то його доплата становитиме 104,65 гривні", — мовиться у повідомленні.

Слід зазначити, що працюючим літнім людям доплату за понаднормовий стаж буде перераховано вже після звільнення з роботи у разі, якщо зросте прожитковий мінімум.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що доплату до пенсії також можуть очікувати пенсіонери, які були працівниками освіти.