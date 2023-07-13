Доплата за сверхурочный стаж: на сколько может увеличится пенсия в украинцев

Сумма доплаты будет зависеть от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц

Пенсионеры в Украине, которые стали донорами, имеют право на дополнительные деньги. Некоторые выплаты еще будут начисляться и тем пожилым людям, у которых стаж выше страховой нормы.

Как сообщает РБК-Украина, выплата начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", доплату получат, если у мужчин стаж выше 35 лет, а у женщин — 30 лет.

Отмечается, что доплаты начисляются пенсионерам, которые получат пенсию по возрасту.

Каков размер выплаты для пенсионеров за сверхурочный стаж

Как разъясняется на сайте, сумма доплаты не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту. Некоторые лица могут получить 20,93 гривны, потому что минимальный прожиточный стаж для нетрудоспособных лиц — 2093 гривен.

"Эта сумма добавляется за каждый полный год, который украинец отработал сверх обязательной нормы страхового стажа. То есть если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще +5 лет, то его доплата будет составлять 104,65 гривны", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что работающим пожилым людям доплата за сверхурочный стаж будет перечислена уже после увольнения с работы в случае, если вырастет прожиточный минимум.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доплаты к пенсии также могут ожидать пенсионеры, которые были работниками образования.