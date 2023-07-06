Финансовая помощь в декрете: от чего будет зависеть размер выплаты

Размер социальной выплаты в декрете будет зависеть от того, работает женщина или нет

Украиной предусмотрены выплаты некоторым семьям, а молодые мамочки могут получить дополнительную социальную помощь.

Как сообщает Вікна, фонд социального страхования начисляет женщинам пособие по беременности и родам.

Для получения дополнительных денег женщина должна предоставить специальный больничный по беременности и родам.

Кто из украинок будет иметь право на социальную помощь в декрете

работающие;

беременные, служащие в Вооруженных Силах, СБУ, Службе внешней разведки;

беременные, которых уволили из-за ликвидации предприятия;

беременные, которые находятся в реестре госслужбы как безработные;

неработающие;

аспиранты, докторанты, клинические ординаторы;

те, которые не достигли 18 лет.

" Для того, чтобы маме выплатили декретные, нужно иметь листок нетрудоспособности (е-больничный). Его необходимо открыть в медучреждении, где она состоит на учете ", — разъясняется на сайте.

Выплата начисляется единовременно за весь период беременности и родов. Чтобы их выплатили, нужно обратиться за получением выплат не позднее чем через полгода со дня окончания отпуска.

Как оформить онлайн социальную помощь

В первую очередь нужно получить е-больничный;

После этого работодатель увидит заявку в личном кабинете на сайте ПФУ;

Комиссия по соцстрахованию принимает решение о назначении помощи, а бухгалтер осуществляет расчет, который оформляет и представляет в ФССУ;

Денежные средства идут на счет работодателя в течение нескольких банковских дней после осуществления финансирования;

Когда работодатель получит средства от Фонда соцстрахования, он должен произвести выплату пособия по беременности и родам своей сотрудницы в ближайший после дня назначения пособия срок;

Также нужно принести на работу заявление на отпуск по беременности и родам;

Если беременная женщина ФЛП, неработающее лицо, обучающаяся или имеющая статус безработной, оформить декретные выплаты онлайн не получится;

Как оформить декретные выплаты

Если женщина ФЛП, то необходимо оформить выплаты в Фонде социального страхования по временной нетрудоспособности по месту регистрации ФЛП.

Если беременную уволили из-за ликвидации предприятия, то для того чтобы получить выплаты, нужно обратиться в орган социальной защиты населения (по месту жительства).

Если она студентка, нужно подать документы в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Если мама военнослужащая, то деньги выплачиваются по месту службы.

Если женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная или просто работает, то для того чтобы получить выплаты, нужно обратиться в орган социальной защиты населения.

Какая сумма декретных выплат в 2023 году

Если женщина работает, получает 100% от средней заработной платы за счет средств ФСС за весь период декретного отпуска. Минимальная сумма для таких беременных – 213,53 грн в день.

Если беременная не работает, то размер декретных выплат также установлен на уровне 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц. Как правило, эта сумма составляет 671 грн. в месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о государственных 8 разных выплатах для украинцев. Среди них есть начисление дополнительных средств на помощь малообеспеченным семьям.