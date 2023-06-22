Ежемесячные 5 тысяч гривен: кто из украинцев может получить социальную выплату

Выплату можно получить не только от государства, но и от фондов

Вместе с разными видами финансовой помощи есть украинцы, которые могут получить от государства социальную выплату.

Речь идет о детях, которые после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года потеряли дом или родных, сообщает РадиоТрек.

На сайте разъясняется, что на получение статуса "Ребенок войны" могут все несовершеннолетние, которые к моменту полномасштабного вторжения не достигли 18 лет.

Также такие дети имеют гарантии, если:

получили ранения, контузии, увечья;

стали жертвами физического, сексуального насилия;

были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержались, в том числе в плену;

испытали психологическое насилие.

Для получения указанного статуса родители, родственники, опекуны или попечители должны обратиться в органы попечительства по месту регистрации или фактического проживания. В таком случае нужно предоставить полный пакет документов и указать обстоятельства, негативно повлиявшие на состояние здоровья и развитие ребенка. Отмечается, что до 14 лет подают заявление взрослые, а после этого возраста ребенок сам обращается в органы.

Решение о предоставлении статуса принимается в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления на основании рассмотрения комиссией по защите прав ребенка всех необходимых документов.

"Также деньги выплачивают благотворительные фонды и организации, непосредственно занимающиеся денежной помощью детям. Они функционируют в основном за счет взносов неравнодушных лиц. ДЕТИ ХЕЛП", Global Fund for Children, Gen.Ukrainian, "СОС Детские городки Украина", "Пострадавшие Дети Войны ", — говорится в сообщении.

Также заявки на помощь принимает Фонд имени Блаженного священномученика Климентия Шептицкого. Он поддерживает детей, потерявших из-за войны одного или обоих родителей. Это совместная инициатива правительства Украины и Польши. Выплаты составляют 5 тыс. грн. каждый месяц. Подать заявку можно на официальном сайте Фонда, заполнив специальную форму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о восьми основных государственных выплатах за 2023 год.