Щомісячні 5 тисяч гривень: хто з українців може отримати соціальну виплату

Виплату можно отримати не лише від держави, а ще від фондів

Разом із різними видами фінансової допомоги є українці, які можуть отримати від держави соціальну виплату.

Мовиться про дітей, які після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року втратили дім чи рідних, повідомляє РадіоТрек.

На сайті роз'яснюється, що на отримання статусу "Дитина війни" можуть всі неповнолітні, які на момент повномасштабного вторгнення не досягли 18 років.

Також такі діти мають гарантії, якщо:

зазнали поранення, контузії, каліцтва;

стали жертвами фізичного, сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

залучалися до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалися, зокрема в полоні;

зазнали психологічного насильства.

Для отримання зазначеного статусу, батьки, родичі, опікуни чи піклувальники повинні звернутись в органи піклування за місцем реєстрації чи фактичного проживання. У такому випадку треба надати повний пакет документів і вказати обставини, які негативно вплинули на стан здоров’я та розвиток дитини. Зазначається, що до 14 років подають заяву дорослі, а після цього віку — дитина сама звертається до органів.

Рішення про надання статусу приймають протягом 30 календарних днів із дати реєстрації заяви на підставі розгляду комісією з питань захисту прав дитини всіх необхідних документів.

"Також гроші виплачують благодійні фонди та організації, що безпосередньо займаються грошовою допомогою дітям. Вони функціонують здебільшого коштом внесків небайдужих осіб. А люди, які потребують фінансової підтримки, можуть залишити заявку та чекати на ухвалення рішення. Йдеться про такі фонди, як-от "ДІТИ ХЕЛП", Global Fund for Children, Gen.Ukrainian, "СОС Дитячі містечка Україна", "Постраждалі Діти Війни", — мовиться у повідомленні.

Також заявки на допомогу приймає Фонд імені Блаженного священномученика Климентія Шептицького. Він підтримує дітей, які втратили через війну одного чи обох батьків. Це спільна ініціатива урядів України та Польщі. Виплати становлять 5 тис. грн кожного місяця. Подати заявку можна на офіційному сайті Фонду, заповнивши спеціальну форму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про вісім основних державних виплат за 2023 рік.